Só após o colapso da adutora o governo Mitidieri decidiu agir

Por Adiberto de Souza *

Entre os trabalhadores da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) não foi surpresa os seguidos rompimentos da tubulação da Adutora do São Francisco. Segundo eles, o colapso no fornecimento de água a cerca de 900 mil pessoas de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Socorro era uma questão de tempo, principalmente após a estatal ter desativado a equipe técnica que percorria diariamente as adutoras visando detectar problemas e corrigi-los em tempo. Também não se justifica o fato de a Companhia não ter usado um único centavo dos cerca de R$ 362 milhões recebidos pela privatização dos serviços de água e esgotos. Segundo a CUT, enquanto as estações de tratamento e as adutoras seguem sem manutenção adequada e sem receber as necessárias melhorias, os recursos estão ‘parados’, rendendo juros em aplicações no mercado financeiro. Somente após o rompimento da velha tubulação, que deixou a Grande Aracaju sem água por quatro dias, foi que o governo prometeu fazer a inspeção das linhas das adutoras e uma auditoria no serviço de manutenção feito pela Deso. Portanto, as denúncias feitas pela CUT permitem suspeitar que o que aconteceu não foi uma fatalidade, como insinuou apressadamente o governador Fábio Mitidieri (PSD), mas negligência da direção da Deso. Simples assim!

PEC da Blindagem

Três deputados federais de Sergipe votaram favoráveis à Proposta de Emenda à Constituição, apelidada de PEC da Blindagem ou PEC das Prerrogativas, que amplia a proteção dos congressistas em processos criminais. De Sergipe, votaram a favor Gustinho Ribeiro (Republicanos), Rodrigo Valadares (União) e Thiago de Joaldo (PP). Já Katarina Feitoza (PSD), Fábio Reis (PSD) e João Daniel (PT) votaram contra a PEC. Segundo o texto do relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA), deputados e senadores somente poderão ser alvo de medidas cautelares de natureza pessoal ou real provenientes do Supremo Tribunal Federal. Misericórdia!

Embate técnico

Pesquisa Real Time Big Data, divulgada na última segunda-feira, aponta um empate técnico entre sete pré-candidatos ao Senado por Sergipe. Reportagem do site Carta Capital revela que o empate se caracteriza porque o primeiro colocado na pesquisa – Eduardo Amorim (PSDB) – aparece com 11% das intenções de voto (tem, portanto, entre 8% e 14%), enquanto o sétimo – Alessandro Vieira (MDB) – aparece com 5% (entre 2% e 8%). Os outros cinco postulantes tiveram a seguinte pontuação: Edvaldo Nogueira (PDT) 10%; Rodrigo Valadares (União) 9%; André Moura (União) 9%; Rogério Carvalho (PT) 7%; Adailton de Valmir (PL) 5%; Márcio Macedo (PT) 4%. Brancos, nulos e não sabem ainda são exagerados 40%. Creindeuspai!

Homenageado em Minas

O presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), foi homenageado pelo Legislativo de Minas Gerais durante solenidade alusiva aos 190 anos de fundação do Parlamento mineiro. Para Jeferson, o reconhecimento simboliza a valorização do trabalho desenvolvido pelo Legislativo sergipano em favor da transparência, da modernização e da aproximação com a sociedade. “Recebo esta distinção com muita gratidão e compartilho essa honra com os sergipanos e com os deputados e deputadas da Assembleia de Sergipe”, afirmou o homenageado. Então, tá!

Deputado acamado

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) permanece internado em um hospital particular de Aracaju. O último boletim médico revela que “o paciente está consciente e com quadro clínico estável, sem previsão de alta até o momento”. A assessoria do parlamentar agradeceu “a todo o Sergipe que está unido em oração nesse momento pela vida do deputado”. Ícaro de Valmir foi hospitalizado na última segunda-feira, apresentando quadro de desidratação e diarreia. Desejamos uma rápida recuperação. Saúde!

Adutoras abandonadas

Até mesmo deputados quer apoiam o governo Mitidieri têm criticado a falta de manutenção das adutoras. Exemplo disso é Chico do Correio, que embora seja do PT faz parte da bancada governista na Assembleia. Segundo ele, a Deso precisa realizar medidas de prevenção. “Temos tubulações enterradas há mais de 40 anos sem manutenção”, denunciou. Chico do Correio cita os municípios como Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora Aparecida, onde adutoras antigas já romperam por problemas com ferrugem e falta de estrutura adequada. Para ele, a situação exige da Deso planejamento de longo prazo. Home vôte!

Sob nova direção

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe empossou, ontem, a nova diretoria para o triênio 2025/2028. A solenidade de posse aconteceu na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), seguida de uma palestra sobre Pejotização Fraudulenta no Brasil. Foram empossados 28 jornalistas e dois representantes de entidades da sociedade civil. O novo presidente do Sindijor, Guilherme Fraga, substituiu no cargo Milton Alves Júnior. A nova direção recebeu 96,6% dos votos válidos, confirmando a vitória da única chapa inscrita no processo eleitoral ocorrido em julho. Boa sorte aos coleguinhas nessa nova empreitada!

Rio poluído

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou a poluição por dejetos industriais do Rio Piauitinga, em Estância. De acordo com a psolista, casos de mortandade de peixes são registrados desde 2023, sem qualquer resposta efetiva por parte da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema). “Além da contaminação do rio, moradores se queixam da poluição do ar causada por caldeiras a lenha e chorume de fábricas, afetando a saúde da população e inviabilizando a pesca artesanal em comunidades como o Porto D’Areia”, afirmou Linda. Só Jesus na causa!

Fisco em debate

A ‘Semana do Fisco 2025’, que vai acontecer de 24 a 25 deste mês, promoverá vários debates. Entre os temas a serem discutidos estão ‘Aspectos operacionais da Reforma Tributária’; ‘Temas de interesse do servidor público no Congresso Nacional’; ‘Lei Orgânica da Administração Tributária (Loat)’; ‘Reforma Administrativa: Retrocessos nos serviços públicos e prejuízos para a sociedade’ e ‘Novas Tecnologias e os desafios para o movimento sindical’. O evento acontecerá no Salão MultiEventos do Sindifisco/SE, localizado na Rua Jornalista João Batista de Santana, Nº 1914 Coroa do Meio, Aracaju. Participe!

De quem é a culpa?

Do deputado estadual Marcos Oliveira (PL), sobre o colapso hídrico que deixou mais de 900 mil pessoas sem água, durante quatro dias, na Grande Aracaju: “A culpa da falta d’água, que tanto maltrata o povo sergipano tem nome e sobrenome: Fábio Mitidieri”. Já o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) afirma que o sergipano não merece ser castigado duas vezes: primeiro com a falta de água, depois com a conta mais cara. “Sem água nas torneiras, mas com aumento de quase 8% na fatura deste mês”, lamentou o parlamentar cidadanista. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 29 de março de 1969.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias