Sob pressão, governo Mitidieri atende aos professores

Por Adiberto de Souza *

Foi preciso o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese) botar a boca no trombone, denunciando a morosidade da Secretaria da Educação, para o Governo Mitidieri finalmente publicar o decreto contendo as informações e orientações sobre o processo dos precatórios do FUNDEF. Pressionado pela categoria, o Executivo estadual prometeu publicar, ainda hoje, a lista inicial com os nomes dos professores que terão o direito aos precatórios. Diante da injustificada demora da Secretaria, o sindicato exigiu que o governador Fábio Mitidieri (PSD) honrasse a palavra empenhada. É que, no último dia 11, o fidalgo prometeu agilizar as publicações do decreto e da lista com os nomes dos beneficiados pela devolução dos recursos. Suspeitando de corpo mole por parte de setores do governo, o Sintese promete seguir vigilante na fiscalização dos trâmites, além de continuar cobrando que o pagamento do direito líquido e certo dos educadores seja feito no menor espaço de tempo possível. Creindeuspai!

Julgamento de Bosco

A ação que tramita no Supremo Tribunal Federal tendo como réus o suplente de deputado federal Bosco Costa (PL) e os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA) entrou em fase de alegações finais. O processo acusando os três políticos de desvios em emendas parlamentares pode ser julgado ainda este ano. A Procuradoria-Geral da República acusa Bosco e os outros dois parlamentares de corrupção passiva e organização criminosa. Eles teriam exigido R$ 1,6 milhão ao então prefeito de São José do Ribamar (MA) para enviar uma emenda de quase R$ 7 milhões ao município. Home vôte!

Dia da Sergipanidade

Festeja-se hoje o Dia da Sergipanidade, instituído em 2019 para substituir a data que se popularizou como comemoração da independência de Sergipe. É que, em 8 de julho de 1820, o Rei Dom João VI assinou a Carta Régia elevando Sergipe à condição de Capitania Independente, porém este evento só foi comemorado pelos sergipanos em 24 de outubro de 1836. Durante muito tempo, se festejou as duas datas, inclusive com feriados estaduais, contudo, em 2019, o 24 de outubro foi considerado o Dia da Sergipanidade. Aff Maria!

Vai faltar sinecuras

À boca miúda, lideranças políticas e cabos eleitorais estão se queixando da demora em serem contemplados com cargos na Prefeitura de Aracaju. Como a prefeita Emília Corrêa (PL) foi apoiada por políticos de vários partidos, ainda não conseguiu contemplar boa parte dos aliados. Pior é que não existem cargos no 2º escalão para saciar a fome de todos que apoiaram ou dizem ter apoiado a distinta. Por causa disso, as reclamações aumentam toda vez que o Diário Oficial do Município publica a nomeação de um novo contratado. Segundo quem é especialista em distribuição de sinecuras, com o passar do tempo o volume de queixas deve aumentar, pois em mesa que falta comida, todo mundo briga. Danôsse!

Rega-bofe de despedida

A última atividade do ex-ministro Márcio Macêdo (PT) na Secretaria-Geral da Presidência da República foi almoçar com os servidores da Copa que, segundo ele, “sempre atenderam a todos com tanta dedicação”. Durante o rega-bofe com garçons, copeiras e demais servidores, Macêdo afirmou que “entre sorrisos, lembranças e abraços, ficou a gratidão por cada café, cada gesto de carinho e todo cuidado diário que tornou nossa jornada mais leve”. Os servidores também agradeceram a forma gentil como o ex-ministro sempre os tratou. Márcio foi exonerado pelo presidente Lula (PT), sendo substituído pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol). Ah, bom!

Câmera escondida

O secretário Estadual da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, nomeou um papiloscopista como interventor do posto do Instituto de Identificação de Pirambu. A medida foi adotada após ter sido localizada uma câmera instalada na lâmpada do banheiro feminino daquela unidade da SSP. O interventor terá a missão de supervisionar o atendimento ao público e colaborar com as investigações em torno do crime. Tão logo o equipamento clandestino foi descoberto, o secretário determinou o afastamento do servidor envolvido. Arre égua!

Mudança no Judiciário

A Assembleia Legislativa aprovou, ontem, Projeto do Tribunal de Justiça de Sergipe transformando cargos em comissão e funções de confiança. A propositura também altera a estrutura administrativa do TJ visando modernizar e aprimorar a eficiência da atividade jurisdicional. O projeto aprovado pelos deputados prevê a transformação de 86 cargos em comissão de Assessor de Magistrado I e de um cargo em comissão de Coordenador de Análise Estatística em funções de confiança privativas de servidores efetivos, fortalecendo a atuação do pessoal concursado. Além disso, a proposta permitirá a inclusão de mais assessores em 16 unidades jurisdicionais. Então, tá!

Terra das desigualdades

O Brasil é um país de preconceitos, fato que gera grandes e deploráveis contrastes. A educação para brancos e negros, por exemplo, é pra lá de desigual. Os brancos concentram os melhores indicadores, é a população que mais vai à escola e conclui o estudo. Segundo pesquisa do movimento Todos pela Educação, o desemprego é maior entre os negros (7,5%) e pardos (6,8%) que entre os brancos (5,1%). O trabalho infantil, maior entre pardos (7,6%) e negros (6,5%), que entre brancos (5,4%). A taxa de analfabetismo é 11,2% entre os negros; 11,1% entre os pardos; e, 5% entre os brancos. Cruz, credo!

Me dá uns votinhos aí

Muitos prefeitos e vereadores sergipanos já estão reservando espaços nas agendas para atender visitantes ilustres, que têm batido pernas pelo interior prometendo emendas do Orçamento da União. Por enquanto, os visitantes mais frequentes são os parlamentares federais pré-candidatos à reeleição, porém com o passar do tempo e a aproximação do pleito de 2026, vai ter fila de candidatos a deputado estadual, federal e senador nas cidades do interior, todos querendo a bênção eleitoral dos prefeitos e vereadores. E haja tempo para ouvir tanta ladainha. Só Jesus na causa!

Cadê a água?

Moradores do povoado Lagoa do Rancho, em Porto da Folha, denunciam que desde setembro não chega uma gota d’água nas torneiras. Segundo eles, durante a última Festa do Vaqueiro, ocorrida de 26 a 29 do mês passado, o precioso líquido chegou com fartura ao povoado, mas foi só os festejos serem encerrados para a água fornecida pela Iguá Sergipe desaparecer. Os consumidores afirmam que mesmo com a escassez do produto a conta chega todos os meses regiamente e quem não pagar tem encerrado o serviço que não existe. Aliás, os moradores do povoado Tanque Novo estão rezando para a Prefeitura promover uma nova festa no município, na expectativa que o abastecimento seja normalizado. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Jornal de Notícias, em 18 de fevereiro de 1932.

* É jornalista.

