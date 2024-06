Sonho do PL é ter um delegado na chapa de Emília Corrêa

Por Adiberto de Souza *

Dependesse apenas do PL, o candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada pela vereadora Emília Corrêa (PL) seria o delegado de polícia André David (Republicanos). No momento, essa é a única hipótese para barrar a indicação do tucano Eduardo Amorim como parceiro da parlamentar na disputa pela Prefeitura. O PL, porém, terá dificuldades para atrair o policial: o delegado é filiado a um partido aliado do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e certamente a direção do Republicanos não se bandeará para a oposição nessa altura do campeonato. Ademais, André David é muito próximo do seu xará André Moura (União), que não gostaria de vê-lo fazendo oposição a sua filha e pré-candidata a prefeita Yandra de André (União). Portanto, o sonho do PL dificilmente se concretizará, o que significa dizer que Eduardo Amorim continua sendo a principal opção para compor a chapa de Emília Corrêa. Marminino!

Bem na fita

O ministro Márcio Macêdo (PT) participa, hoje, em Belém do encontro do Y20, o grupo de engajamento das juventudes. O petista foi indicado pelo presidente Lula da Silva (PT) para coordenar o G20 Social, uma iniciativa do Grupo dos 20 visando ampliar a participação de atores não-governamentais no G20. O ponto alto do G20 Social será a Cúpula Social, entre os dias 14 e 16 de novembro, no Rio de Janeiro, dias antes da Cúpula dos Chefes de Estado do G20. Os grupos de engajamento já existiam, mas é a primeira vez que os debates da sociedade vão ser levados para a mesa dos ministros e chefes de estado. Aff Maria!

O erro de Mitidieri

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), erra quando mantém o empresário Marcos Franco (MDB) como secretário estadual do Turismo. Quem pensa assim é o radialista Narcizo Machado. O comunicador publicou no site FanF1 que todas as vezes que o emedebista aparece, “surgem questionamentos sobre o processo que ele responde por violência doméstica”. Para Narcizo, se o secretário, “quando tinha a imagem limpa, já não convencia por sua fala pouco técnica e, por vezes, vazia, imagine na atual realidade?”. Por fim, o radialista diz que “a comunicação do governo Fábio no Turismo tem um ruído chamado Marcos Franco”. Crendeuspai!

Na mira de delegados

Embora não seja candidato a nada agora em 2024, o ex-deputado federal André Moura (União) virou alvo preferido do senador Alessandro Vieira (MDB) e do tucano Paulo Márcio, ambos delegados de Polícia em Sergipe. Entrevistado por uma emissora de rádio, o líder emedebista repetiu o que tem dito aos quatro cantos do estado: “André roubou o dinheiro de Pirambu e só não está preso porque fez um acordo com dois ministros do Supremo Tribunal Federal, após ter sido condenado a quase nove anos de cadeia”. Por sua vez, Paulo Márcio afirma que Moura “leva ao pé da letra o ditado de que quem tem limite é município.”. Segundo o policial tucano, o sonho de consumo de André é o governo de Sergipe, “que ficará a uma curta distância se ele conseguir eleger Yandra e outros pré-candidatos em municípios importantes de Sergipe nas eleições deste ano”. Misericórdia!

Trio de ex

Além de promoverem muita alegria e brindarem os sergipanos com deliciosas comidas típicas, as festas juninas também aproximam as pessoas. Bom exemplo foi o animado encontro dos ex-governadores de Sergipe, Antônio Carlos Valadares (SD), Jackson Barreto (MDB) e Belivaldo Chagas (Pode). Ressalte-se que os três já andaram se estranhando no passado, mas depois voltaram às boas. Só faltou nessa animada mesa o ex-governador Albano Franco (PSDB), que não tem mais circulado por aí devido a saúde fragilizada. Ah bom!

Ninguém é santo

O eleitor precisa ficar atento para não ser surpreendido pela avalanche de acusações que surgirá na campanha eleitoral que se avizinha. Preocupados em conquistar votos, os candidatos – claro que há exceções – devem lançar todo tipo de ataques contra os adversários. Como nunca estão fundamentadas, as denúncias só servem para desgastar o acusado. Tanto isso é verdade que a Justiça Eleitoral nunca valoriza tais calúnias, pois aprendeu que no saco de gatos de uma campanha ninguém é santo. Muito pelo contrário, nesse jogo bruto da política o que existe mesmo é cobra engolindo cobra. Arre égua!

De volta às festas

Após alguns dias no estaleiro por conta de uma forte gripe, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), está de volta aos festejos juninos. Recuperado, o pedessista promete suar a camisa nos forrobodós até o final de julho. Ontem, o fidalgo prestigiou a final do Campeonato de Quadrilha Junina, realizado na casa de espetáculos Gonzagão. Mitidieri aproveitou para prometer melhorar a estrutura daquele espaço festivo localizado na zona sul de Aracaju. Então, tá!

Contra o PL do Estupro

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) está entre os milhões de brasileiros radicalmente contrários ao PL do Estupro, que tramita na Câmara Federal. De acordo com a psolista, criminalizar o aborto após 22 semanas, mesmo em casos de estupro, é colocar em risco a vida e a saúde física de meninas e mulheres: “É ignorar a realidade das vítimas de violência sexual, que muitas vezes só descobrem a gravidez após esse período”, diz. Segundo Linda, caso o PL do Estupro seja aprovado, vai aumentar o sofrimento de quem precisa interromper a gravidez, muitas vezes recorrendo a métodos clandestinos e inseguros. Home vôte!

Vendedores de votos

Em todo período eleitoral surgem campanhas contra a compra de votos, orientando o povo para não aceitar propostas indecorosas. Talvez para ser simpático à população, quase ninguém admite que também existe, por parte do eleitor, um clientelismo explícito. Quando muitos se aproximam do candidato, o fazem pensando em levar vantagem pessoal. E os pedidos são os mais diversos, desde emprego até dinheiro mesmo. Ora, enquanto houver um mercado para a venda, haverá sempre alguém disposto a comprar. Claro que é necessário punir os maus políticos, mas enquanto parte do povo continuar vendendo a consciência por alguns quaraminguás, o comércio de votos permanecerá florescente. Só Jesus na causa!

Saúde na UTI

O senador Rogério Carvalho (PT) voltou a criticar a superlotação do Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, em Aracaju. O petista postou nas redes sociais imagens gravadas, sábado passado, naquela unidade de saúde mostrando doentes sendo medicados em pé na recepção, além de macas nos corredores do hospital. Também criticou a falta de médicos para dar conta da demanda. Após indagar “até quando a população terá que aguentar essa situação?”, Rogério escreveu que “Sergipe é o país do forró, da fome e da falta de assistência na saúde pública”. Danôsse!

Recorte de jornal

