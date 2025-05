TCE comprova que as prefeituras “torraram” os milhões da Deso

Por Adiberto de Souza *

Quase todas as prefeituras que receberam milhões referentes à “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) “torraram” a dinheirama em menos de uma semana. Apesar dos protestos dos prefeitos eleitos, o governo de Sergipe fez o repasse de R$ 1,14 bilhão aos gestores em fim de mandato, tem muitos deles usado a grana para honrar todo tipo de despesas. Foram pagos, por exemplo, “serviços de sonorização, iluminação e combustíveis”. Sem citar nomes, o Tribunal de Contas de Sergipe revelou que uma prefeitura recebeu R$ 12 milhões no dia 24 de dezembro de 2024, sendo que no dia 1º de janeiro deste ano não havia um centavo na conta. Legalmente, os bilhões da Deso deveriam ter sido utilizados em investimentos de infraestrutura, projetos ambientalmente sustentáveis e pagamento de precatórios transitados em julgado, só que a maioria das prefeituras não aplicou um tostão furado nestes quesitos. Tomara que os atuais prefeitos direcionem corretamente os outros 20% dos R$ 4,5 bilhões da venda da Deso, que devem ser repassados em breve pelo governo estadual. Só Jesus na causa!

Briga de delegados

A Justiça colocou um fim na briga entre os delegados de polícia Alessandro Vieira (MDB) e Paulo Márcio (PSDB). O primeiro moveu um processo por entender ter sido ofendido em sua honra e reputação por declarações feitas na última campanha eleitoral pelo hoje secretário da Controladoria-Geral de Aracaju. Na decisão, o juiz da 13ª Vara Cível, José Amintas Noronha de Meneses Júnior, entendeu que o conteúdo das críticas feitas por Márcio ao senador Alessandro está inserido no contexto do debate político e é protegido pela liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal de 1988. Aff Maria!

Federação a caminho

O PSB tem conversas avançadas com integrantes do Cidadania para a formação de uma federação partidária, saída utilizada pelos partidos para enfrentar a cláusula de barreira. O PSB também estuda ‘acabar’ com o Socialista, adotando o ‘Social’ na sua nomenclatura. A mudança marca uma guinada na imagem do partido, que pretende acolher nomes de correntes fora do ‘socialismo democrático’. Caso a federação entre as duas siglas seja sacramentada, em Sergipe ela será formada por um partido da situação liderado pelo vice-governador Zezinho Sobral e outro da oposição presidido pelo deputado estadual Georgeo Passos. Marminino!

Dinheiro ameaçado

Vários municípios sergipanos podem perder os recursos previstos nos novos ciclos da Política Nacional Aldir Blanc. De acordo com Thiane Araújo, representante do escritório do Ministério da Cultura no estado, o motivo seria a não execução de parte do dinheiro repassado às prefeituras no primeiro ciclo, que beneficiou Sergipe com cerca de R$ 25 milhões. Entrevistada pela rádio Fan/FM, Thiane disse que nem todos os municípios utilizaram os valores para financiar projetos e ações culturais. Ainda não aderiram ao novo ciclo as prefeituras de Amparo de São Francisco, Aquidabã, Canhoba, Cedro de São João, Cumbe, Indiaroba, Itabaiana, Itabi, Nossa Senhora das Dores e Santa Luzia do Itanhy. Creindeuspai!

Sergipano na Globo

A TV Globo convidou, ontem, os padres Paulo e Baronto para falarem sobre a escolha do novo Papa Leão 14. Os dois reverendos foram entrevistados pelo jornalista César Tralli, âncora do Jornal Hoje. Para quem não sabe, padre Baronto é sergipano, filho do jornalista e relações públicas Luiz Daniel Baronto e irmão do delegado de polícia André Baronto. Supimpa!

Comunicação unificada

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), se reuniu com assessores de comunicação do município para alinhar demandas da gestão. Coube ao vice e secretário da Comunicação Ricardo Marques apresentar o Manual de Comunicação da Prefeitura, elaborado para padronizar as práticas jornalísticas da administração e garantir unidade nas mensagens institucionais. Marques acredita que a perfeita integração entre as Ascons e a Secom fará com que “a gestão seja verdadeiramente aquilo que o povo quer, que dialogue e leve os serviços necessários da nossa prefeitura”, frisou. Ah, bom!

De mutirão em mutirão

O governo de Sergipe vai promover, terça-feira próxima, mais um mutirão, desta feita em São Francisco. Repaginado com o nome de “Sergipe é Aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. O mutirão também permite que os políticos governistas visitem os donos dos currais eleitorais, enquanto assistem, à sombra, os miseráveis disputando serviços que deveriam ser oferecidos pelo estado sem estardalhaço e de forma rotineira. Home vôte!

Festa dos caminhoneiros

A Prefeitura de Itabaiana anunciou oficialmente, ontem, a programação da 58ª Feira do Caminhão e da Festa dos Caminhoneiros, que acontecerá no início do próximo mês. Coube ao prefeito Valmir de Francisquinho (PL) fazer o anúncio das atrações dos dois eventos que atraem visitantes de todos os cantos do Brasil. Entre as atrações artísticas destacam-se Erivaldo de Carira, Patricinhas do Forró, Alma Gêmea, Calcinha Preta, Natanzinho Lima, Leonardo, Forró Brasil, Zé Vaqueiro e Danielzinho Jr. No ano passado, mais de R$ 106 milhões em negócios foram movimentados durante a Feira do Caminhão, considerada um grade sucesso. Legal!

Transparência cobrada

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) protocolou um conjunto de indicações direcionadas às Secretarias de Segurança Pública, Justiça, e Educação. A parlamentar lamenta a ausência de dados sobre a violência policial em Sergipe. “A população tem o direito de saber quantas pessoas estão morrendo em ações policiais, quem são as vítimas, onde e em que circunstâncias os fatos ocorrem, e quais providências foram tomadas”, frisou. Segundo Linda, transparência é uma ferramenta de controle democrático. A deputada propôs medidas educativas e sociais para o enfrentamento estrutural da violência, com foco nas periferias. Arre égua!

Meio século no ar

As deputadas federal Katarina Feitoza (PSD) e estadual Kitty Lima (Cidadania) fizeram discursos na Câmara e na Assembleia ressaltando os 50 anos da TV Atalaia. Criada pelo saudoso empresário e ex-governador Augusto Franco, a emissora completará meio século de fundação no próximo dia 17. Seu primeiro nome era Televisão 31 de Março, numa clara alusão à data de aniversário do golpe militar de 1964. Alguns de principais programas lançados na estreia da TV Atalaia foram o “Repórter 8” e o “Nosso Mundo Infantil”, este último ancorado pela jornalista Nazaré Carvalho. O empresário Walter Franco é o principal responsável pela trajetória vitoriosa da emissora. Parabéns a todos que fazem a “TV dos sergipanos”. Bravo!

Petição de miséria

Boa parte dos prefeitos sergipanos terá muita dificuldade para honrar as mirabolantes promessas feitas na última campanha eleitoral. Isso porque os recursos disponíveis nas prefeituras mal dão para pagar a folha de pessoal e executar serviços básicos, como manutenção de ruas e praças, coleta de lixo e abastecimento da frota de veículos. Embora tenham prometido mundos e fundos aos eleitores, muitos prefeitos já estão conscientes que não honrarão as promessas. Diante disso, alguns gestores municipais dificilmente terão fôlego político para garantir a reeleição. Cruz, credo!

Soy contra tudo

Essa é da lavra da professora Rosa Maria Ferrão: Conta-se que, após o naufrágio do navio em que viajava, um anarquista conseguiu chegar a uma praia. Então, olhando em volta, dirigiu-se aos que o cercavam: “Hay gobierno? Se hay soy contra. Se no hay también soy!”. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 9 de março de 1872.

