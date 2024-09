Temendo o naufrágio eleitoral em Aracaju, governistas brigam entre si

Por Adiberto de Souza *

O racha político entre os governistas parece que acontecerá antes do 1º turno das eleições de Aracaju. Antevendo a derrota de duas de suas três candidaturas majoritárias, os ainda aliados do governador Fábio Mitidieri (PSD) passaram a atirar uns nos outros. Pior é que esse fogo amigo promete se ampliar até o dia do pleito. Ontem, o marketing do prefeiturável Luiz Roberto (PDT) lançou um verdadeiro torpedo contra o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), candidato a vice na chapa encabeçada por Yandra Moura (União). Aliás, esse clima de beligerância entre os liderados de Mitidieri ocorre desde antes de a campanha começar. O senador Alessandro Vieira (MDB), por exemplo, vive afirmando que o ex-deputado André Moura (União) quer eleger a filha para se apossar do cofre da Prefeitura. Ressalte-se que o ex-parlamentar foi condenado a oito anos de prisão por peculato, desvio e apropriação de recursos do povo de Pirambu. Ademais, comenta-se à boca miúda que setores da campanha de Luiz Roberto andam se queixando da falta de liderança do governador. Reclamam que algumas secretarias se parecem mais com comitês da chapa Yandra-Belivaldo. Pelo andar da carruagem, até o fim da campanha vai ter empurra-empurra de governistas em plena via pública. Nem precisa dizer que os oposicionistas estão adorando tudo isso. Misericórdia!

Agora vai!

O PSTU aprovou o voto critico à candidata a prefeita de Aracaju, Niully Campos (Psol). Em nota assinada por seu presidente municipal, Heraldo Goes, o partido comunica a decisão e avisa desde já “que caso eleitos, faremos oposição a esquerda, porque o Psol constitui uma federação com o Rede Sustentabilidade, um partido burguês, e pela sua participação no governo de frente ampla de Lula”. Segundo o PSTU, o voto crítico em Niully é contra a extrema direita e ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PT), “um inimigo da classe trabalhadora”. Ah, bom!

Peso morto

As línguas ferinas andam espalhando que a indicação do deputado estadual Jorginho Araújo (PSD) como novo coordenador da campanha Luiz Roberto (PDT) não vai melhorar em nada a performance do prefeiturável. Segundo as linguarudas, o pedessista não tem força política em Aracaju. Em 2022, ele foi votado por 6.373 eleitores da capital graças ao apoio maciço do vereador Nitinho Vitalle (PSD), que apoia Yandra de André (União). Ademais, ao exonerar Jorginho da Secretaria da Casa Civil para que este assumisse a campanha do pedetista, o governador Fábio Mitidieri (PSD) admitiu que a crise é feia no comitê de Luiz Roberto. Só Jesus na causa!

Educação em crise

Foi-se o tempo em que o professor era tão ou mais respeitado do que os pais dos alunos. Bons tempos aqueles, quando a normalidade da escola só era perturbada por pequenas rusgas entre alunos na quadra esportiva. O que se vê hoje é assustador: estudantes ameaçam os professores e jovens se agridem dentro das salas de aula, quase sempre usando algum tipo arma. Há anos, os traficantes de drogas recrutam parte de seus “soldados” nas escolas. É preciso devolver o estímulo aos milhares de jovens que perderam o interesse pelo estudo, a ponto estarem trocando os livros por armas de fogo e afiadíssimas facas. Creindeuspai!

Cavaco chinês

Ao ser visitado, ontem, pela cônsul-geral da China no Brasil, Lan Heping, o governador Fábio Mitidieri (PSD) ressaltou a hipótese de parcerias com aquele país. Quem sabe, Sergipe não envia uma comitiva oficial à China para divulgar por lá o nosso cavaco chinês, um doce com cara de casquinha de sorvete. Tudo bem que esta guloseima é uma invenção indiana, porém isso não impedirá a excursão à China. Ora, o fato de a nossa renda Irlandesa ser originária da Itália não impediu que o governo Mitidieri mandasse uma alegre comitiva bater pernas na Irlanda às custas dos contribuintes sergipanos. Marminino!

Último dia

Os candidatos e partidos só tem até hoje para enviar à Justiça Eleitoral as prestações de contas parciais de suas campanhas. A documentação deve ser registrada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, incluindo todas as movimentações de dinheiro realizadas desde o começo da campanha até 8 de setembro. O TSE ressalta ser fundamental cumprir a obrigação no prazo estabelecido. “Além de ser uma exigência legal, é uma prática que reforça o compromisso de partidos, candidatas e candidatos com a transparência e com o respeito às normas eleitorais”, frisa. Então, tá!

Invasão de corais

Sergipe está entre os estados afetados pela invasão do coral-sol, espécie invasora que se prolifera muito rápido. Segundo estudo do Ministério do Meio Ambiente, a incrustação de coral-sol é observada principalmente em plataformas de petróleo e embarcações associadas à exploração petrolífera. O coral-sol domina as áreas invadidas, em especial nas paredes do recife, sendo responsável pela modificação das comunidades bentônicas. Também há a questão do dano ou perdas de espécies nativas no Oceano Atlântico. Arre égua!

Emília na PF

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), esteve na superintendência da Polícia Federal para denunciar a disseminação de fake news contra ela. A defesa apresentou uma notícia-crime contra a utilização de robôs para propagar mentiras pelas redes sociais visando manchar a imagem da prefeiturável. “Em qualquer situação que quiserem manchar minha imagem, buscarei meus direitos de forma legítima”, afirmou Emília. Home vôte!

Veneno no prato

Cada um de nós consome cerca de 5,2 litros de veneno agrícola por ano, fato que torna o Brasil campeão mundial no uso de agrotóxicos. Uma das bandeiras dos ambientalistas é o fim da pulverização aérea. Segundo eles, uma pequena parte do veneno chega à planta, e a grande parte cai no solo, na água e nas comunidades que moram no entorno. Em Sergipe, este tipo de pulverização está aniquilando as abelhas. Cruz, credo!

Contra o PDV da Deso

O senador Rogério Carvalho (PT) condenou o lançamento de um Plano de Demissão Voluntária (PDV) para promover cerca de 300 demissões na Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). O PDV foi lançado dias após parte da estatal ter sido “vendida”. Segundo o petista, trata-se de uma manobra para fragilizar o quadro de funcionários. “E mais grave ainda é a ameaça velada de demissão para aqueles que não aceitarem o PDV. É inaceitável que centenas de trabalhadores e suas famílias sejam jogados à própria sorte, enquanto o governo assiste de camarote ao desmonte da Deso”, fustigou Carvalho. Danôsse!

Corpo fechado

Aos supersticiosos um lembrete: hoje é sexta-feira 13. Para quem não acredita em crendices a data não representa nadica de nada. Porém, pelo sim e pelo não, é melhor não passar embaixo de escadas, pois como dizem por aí, “no creo en brujas, pero que las hay, las hay”. Pé de pato mangalô três vezes. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano O Rabudo, 23 de maio de 1875.

