Temendo traição de governistas, André Moura liga o desconfiômetro

Por Adiberto de Souza *

A disputa pelas duas vagas para o Senado pode provocar um sério racha entre os governistas. Um dos que caminha para pular a cerca pras bandas da oposição é o ex-deputado federal André Moura (União). O distinto não confessa nem sob tortura, mas deita e levanta preocupado como o comportamento do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Depois das últimas eleições, o líder pedessista esbanja simpatia por Alessandro Vieira (MDB) e pelo ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), ambos pré-candidatíssimo ao Senado. Ademais, André ligou o desconfiômetro após o disse-me-disse sobre o possível retorno do PT à base governista, com a garantia do apoio de Mitidieri à reeleição do senador Rogério Carvalho. Político experiente, o mandachuva do União Brasil não quer sofrer na pele em 2026 os duros ataques que Alessandro, Edvaldo e Rogério fizeram à sua filha e então candidata à Prefeitura de Aracaju, Yandra Moura (União). E ele tem razão! Ora, se Mitidieri é só elogios a Vieira e a Nogueira, além de não negar um possível acordo com Carvalho, qual espaço restará para uma candidatura de André ao Senado? Portanto, não estranhe se o grupo da situação rachar ao meio, pois Moura não vai querer repetir 2018, quando perdeu a eleição tida como garantida justamente para Alessandro e Rogério. Marminino!

De olho no TJ

O advogado Carlos Pinna Júnior deixou a procuradoria-Geral do Estado para participar do processo seletivo que definirá a lista sêxtupla da qual sairá o próximo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. O afastamento é um requisito obrigatório do processo e ocorre em conformidade com as normas que regulamentam a escolha de um representante da advocacia para compor o judiciário. Pinna vai concorrer pelo Quinto Constitucional da advocacia à vaga aberta com a aposentadoria compulsória do desembargador Luiz Mendonça. A lista sêxtupla eleita pela OAB será encaminhada ao TJ, que seleciona três nomes e os envia ao governador Fábio Mitidieri (PSD) a quem cabe escolher o novo desembargador. Aff Maria!

Proteção à vida

E a deputada estadual Linda Brasil (Psol) festejou a decisão do Supremo Tribunal Federal para que a Lei Maria da Penha também seja aplicada às relações afetivo-familiares de casais homoafetivos do sexo masculino ou que envolvam travestis e mulheres transexuais. “Essa decisão é muito importante, pois preenche uma lacuna legal, amplia a proteção e reconhece a vulnerabilidade de homens LGBTI+”, frisou a parlamentar pesolista. O relator da matéria, ministro Alexandre de Moraes, constatou que há uma omissão significativa do Congresso Nacional em proteger direitos e liberdades fundamentais dessas comunidades. Arre égua!

Lista tríplice na UFS

O Colégio Superior da Universidade Federal de Sergipe se reúne, hoje, visando fazer uma nova lista tríplice com a escolha uninominal e não por chapa, como ocorreu anteriormente. Pela determinação do Ministério da Educação, devem ser distinguidos os votos consignados aos candidatos a reitor e a vice. O professor André Maurício, que venceu a eleição para reitor, foi favorável à recomendação. “Entendemos que acatar a sugestão do MEC é a melhor escolha neste momento. Isto não implica em nova eleição, apenas uma formalização da lista escolhida pela comunidade universitária a ser enviada ao Ministério”, explicou. Então, tá!

Valmir de mudança

Tudo leva a crer que a saída do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, do PL são favas contadas. Insatisfeito com o comando do partido no estado, o político itabaianense negocia a sua filiação ao Republicanos. Maior prova disso foi o encontro em Brasília do pastor Heleno Silva (Republicanos) com os deputados federais Ícaro de Valmir (PL) e Gustinho Ribeiro, este último presidente do Republicanos em Sergipe. De olho na disputa pelo governo de Sergipe, em 2026, Francisquinho quer estar numa legenda que não dificulte o seu projeto político e o partido de Gustinho e Heleno pode ser esse porto seguro procurado pelo prefeito. Aguardemos, portanto!

Fake news desmentida

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, desmentiu que pretenda trocar o Cidadania pelo PL. Ontem, o presidente da legenda, deputado estadual Georgeo Passos, gravou um vídeo ao lado do vice para desfazer a mentida veiculada por alguns sites. “Ricardo continua no Cidadania, fortalecendo esse partido e trazendo mais pessoas”. Por sua vez, Marques disse que a legenda está forte não apenas em Aracaju como no resto do estado. Segundo Georgeo, se enganam aqueles que acreditam ser possível ganhar as eleições para o governo de Sergipe por dábliu ó. Home vôte!

Parceria coletiva

O Sebrae Sergipe fechou, ontem, uma parceria com 67 dos 75 municípios de Sergipe. Foi durante o “Cidades de Sucesso: como o Sebrae pode transformar o futuro do seu município”, realizado em Aracaju. No decorrer do encontro também foi apresentado o portfólio do Sebrae e o programa Cidade Empreendedora. “Esta foi uma oportunidade de conversarmos sobre desenvolvimento, parcerias e empreendedorismo. Através do Cidade Empreendedora vamos atuar em conjunto com essas parcerias e desenvolver, ainda mais, a economia do nosso estado”, afirmou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola. Ah, bom!

Quaraminguás reajustados

A Assembleia Legislativa aprovou, ontem, Projeto de Lei reajustando em 5% os salários dos servidores e comissionados do Ministério Público de Sergipe. Segundo a propositura, o percentual aprovado é retroativo a janeiro passado e está dentro da capacidade financeira do MPE. Na justificativa sobre o benefício salarial, o procurador-geral de Justiça Nilzir Saores Vieira Júnior afirmou que “não se trata de mera revisão e sim de um verdadeiro reajuste, pois se encontra acima da média prevista pelo Boletim Focus para a inflação do ano corrente”. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Racha preocupa

Os governistas precisam ter muito juízo se quiserem permanecer unidos até 2026. Pelo menos é o que se depreende da entrevista concedida pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) à competente jornalista Rita Oliveira. Segundo o líder pedessista, para evitar o racha do grupo será fundamental “muito diálogo, muita construção, muita maturidade política, alinhamento e aprender com os erros do passado”. Mitidieri afirmou que já viu “muita gente que é bem avaliada na gestão ter muita dificuldade na eleição justamente pela falta dessa construção, dessa habilidade necessária para manter o grupo coeso”. Aliás, foi exatamente pela falta dessa unidade que os governistas naufragaram na disputa do ano passado pela Prefeitura de Aracaju. Só Jesus na causa!

Caça às bruxas

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), denunciou que está havendo na Prefeitura uma caça deliberada aos servidores contratados pela gestão passada. O parlamentar afirmou que médicos estão sendo demitidos da Maternidade Lourdes Nogueira sem qualquer justificativa, causando sérios problemas ao funcionamento daquela unidade hospitalar. Após afirmar que a prefeita Emília Corrêa não concorda com alguns de seus auxiliares, o vereador disso que “tem muito doidinho aí solto na prefeitura e a gente vai ter que colocar no cabresto, botar na linha porque é isso não é casa da mãe Joana”. Cruz, credo!

Cemitério modelo

Nossa Senhora do Socorro acaba de ganhar um moderno empreendimento no setor funerário, que reúne no mesmo espaço cemitério e um crematório. Construído por um grupo empresarial de Itabaiana, o Park La Pace já está funcionando e tem capacidade para 66 mil sepultamentos. Vale ressaltar que há décadas que as prefeituras não constroem cemitérios. A explicação para que obra tão necessária não seja executada é o desfecho da novela global “O Bem Amado”. Desde a sua exibição, em 1973, nenhum prefeito se dispôs a construir um campo santo. Todos tiveram medo de repetir a saga do personagem central da trama, prefeito Odorico Paraguaçu, que foi o primeiro defunto sepultado no cemitério feito por ele na imaginária cidade de Sucupira. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Diário de Aracaju, em 29 de outubro de 1923.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias