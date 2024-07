Terminado o circo junino, vem aí a farra da campanha eleitoral

Por Adiberto de Souza *

Com o fim dos festejos juninos, que este ano se transformaram num grande circo para mascarar a falta de pão, os sergipanos serão brindados com a farra da campanha eleitoral. Daqui a cerca de um mês, os candidatos a prefeito e vereador vão festivamente às ruas apresentar suas mirabolantes promessas. Até outubro, assistiremos debates acalorados, acusações de todos os tipos, propagação de fake news e distribuição de tapinhas nas costas. A disputa eleitoral terá como um dos pontos positivos o fato de também ajudar a aquecer a economia local, pois os partidos vão gastar alguns milhões visando convencer que os seus candidatos são os melhores para administrar as cidades e legislar nas câmaras de vereadores. Por conta disso, serão gerados muitos empregos temporários, as gráficas vão faturar com a impressão de panfletos, ‘santinhos’, cartazes e banners, as agências de publicidade já estão montando equipes para atender aos concorrentes, os restaurantes e casas de fogos de artifício devem faturam um pouco mais, e até locadoras de veículos ganham alugando carros. Pensando por esse anglo, a campanha eleitoral ajudará financeiramente a muita gente, porém os principais beneficiados serão os candidatos que melhor souberem conquistar o voto do eleitor. Estes ganharão mandatos de quatro anos e, como sempre ocorreu, a maioria dará uma banana ao eleitor. Home vôte!

A fome em Sergipe

A fome diminuiu consideravelmente no Brasil entre 2012 a 2023. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que no Nordeste há 3,3 milhões de pessoas a menos nessas situações de fome e vulnerabilidade. Na região, Sergipe é o 6º em redução da fome (45,9%), ficando à frente apenas de Alagoas (45,8%), Maranhão (45,7%) e Ceará (40,4%). Na outra ponta, o Rio Grande do Norte (56,9%) foi o estado nordestino que mais reduziu a fome, seguido pela Paraíba (55,6%), Pernambuco (51,7%), Piauí (49,8%) e Bahia (47,9%). Segundo o IBGE, Sergipe lidera o ranking de insegurança alimentar no Brasil. Algo em torno 126 mil pessoas no estado acordam sem saber de terão algo para comer ao longo do dia. Só Jesus na causa!

Inauguração em Itabaiana

O Ipesaúde inaugura, hoje, a sua nova sede em Itabaiana. O novo edifício permitiu a ampliação de especialidades médicas, como Ortopedia, Cardiologia, Neuropsicopedagogia e Psicopedagogia. Na nova sede continuará sendo ofertado atendimento de Clínica Geral, Enfermagem, Ginecologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Obstetrícia, Odontologia, Terapia Ocupacional, Pediatria e Psicologia. As novas instalações do Ipesaúde deveriam ter sido inauguradas no último dia 11, mas o evento foi suspenso por conta da morte do advogado André Maciel, filho da empresária Ivonete e sobrinho da vereadora Ivoni Andrade (MDB). Ah, bom!

Amizade estremecida

Quando dois aliados políticos tiram foto se cumprimentando para mostrar que estão unidos, permite suspeitar que existe um ruído de comunicação ente eles. Foi o que aconteceu com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) e André Moura, o mandachuva do União Brasil em Sergipe, “flagrados” bem juntinhos no forrobodó do governo. As línguas ferinas garantem que a relação de amizade entre os dois não é mais a mesma desde que André lançou a pré-candidatura da filha Yandra a prefeita de Aracaju, contra Luiz Roberto (PDT), pré-candidato preferido de Mitidieri. Marminino!

Banho de lama

E quem caiu na gandaia em Capela foi o governador Fábio Mitidieri (PSD). Durante a tradicional Festa do Mastro daquele município, o pessedista entrou no clima e até tomou um banho de lama junto com os demais brincantes. Segundo Fábio, “este evento é uma oportunidade de reafirmarmos a importância da nossa cultura popular”. Aliada política do governador, a prefeita e anfitriã Silvany Mamlak (PSD) também ficou enlameada na concorrida festa junina, que encerrou as comemorações em louvor a São Pedro. Cruz, credo!

Oposição desconfiada

O pacote de obras anunciado pelo governo de Sergipe para o município de Boquim está sendo visto pela oposição ao governador Fábio Mitidieri (PSD) como uso eleitoral da máquina pública. Os adversários do pedessista estranham que faltando pouco mais de três meses para as eleições, o governo tenha se lembrado de pavimentar ruas em povoados de Boquim. Tomara que tudo não passe de intriga de oposição ao governador que, por sinal, é ferrenho adversário do prefeito Eraldo de Andrade (PP), a quem promete derrotá-lo nas eleições de outubro. Crendeuspai!

Comunicação da Alese

Novo diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, o publicitário Pedro Elson de Oliveira Belém, o “Pêpa”, tem mantido contatos com comunicadores e veículos de imprensa visando detalhar o seu perfil de atuação. Pedro Elson substituiu o jornalista Theotônio Neto, que deixou o cargo visando se desincompatilizar para participar como candidato das eleições em Carmópolis. O novo diretor de Comunicação do Parlamento sergipano possui larga experiência como publicitário e tem trânsito fácil entre jornalistas e radialistas. Boa sorte!

Estranho silêncio

Até agora nenhum político sergipano deu um pio sequer sobre a decisão da Petrobras de cancelar o contrato firmado com a Unigel para fornecimento de gás natural as Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen’s) de Sergipe e da Bahia. O fim desse contrato permite suspeitar que as duas unidades continuarão em crise, ameaçando centenas de empregos nos dois estados, além de encarecer os fertilizantes consumidos em nosso estado. Tomara que a classe política sergipana se posicione o quanto antes em defesa da Fafen instalada em Laranjeiras. Danôsse!

Rádios desfalcadas

Desde ontem, várias emissoras estão desfalcadas por conta do afastamento de alguns radialistas pré-candidatos a prefeito e vereador. A “boca de siri” aplicada aos comunicadores está prevista na Lei das Eleições, que proíbe rádios e televisões de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidatos. O descumprimento da regra pode acarretar o cancelamento do registro da candidatura, bem como a aplicação de multa à emissora, caso o postulante infrator tenha a candidatura confirmada na convenção partidária. A inobservância da regra também sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de R$ 21,2 mil a R$ 106,4 mil, duplicada em caso de reincidência. Misericórdia!

Esqueceu Candisse

Entrevistado pelo jornal Valor Econômico, o ministro Márcio Macêdo (PT) falou sobre as chances do partido na disputa eleitoral deste ano. Segundo o fidalgo, o pleito deste ano ocorrerá “sob o signo de um ambiente de disputa política e de avanço da extrema-direita. Isso tem consequências que nós só vamos saber depois da eleição”, frisou. Em seguida, Macêdo falou sobre o apoio do PT aos prefeituráveis Eduardo Paes (PSD), no Rio; João Campos (PSB), em Recife; e Guilherme Boulos (Psol), em São Paulo, mas não pronunciou uma vírgula sequer sobre a pré-candidata a prefeita de Aracaju e sua aliada Candisse Carvalho (PT). Alguém aí sabe o motivo desse “esquecimento” do ministro? Aff Maria!

