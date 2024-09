Três prefeituráveis de Aracaju brigam por uma vaga no 2º turno

Por Adiberto de Souza *

Faltando menos de duas semanas para as eleições, três candidatos à Prefeitura de Aracaju brigam pela vaga do 2º turno. Enquanto torcem para que a prefeiturável Emília Corrêa (PL) não vença a disputa já no próximo dia 6, Yandra de André (União), Luiz Roberto (PDT) e Danielle Garcia (MDB) se esforçam para obter a segunda maior votação. O trio sabe que conquistar o apoio dos prefeituráveis derrotados não será tarefa fácil, pois a campanha azedou por completo a relação de amizade que havia, principalmente entre os grupos do pedetista e de Yandra. Bem que o governador Fábio Mitidieri (PSD) se esforça para reatar a aliança entre os enfezados aliados, mas há quem garanta que se ficarem pelo caminho os pedetistas não apoiam a filha de André Moura nem que a vaca tussa. Aliás, pras bandas do time andrezista o sentimento é o mesmo. Portanto, seja quem for que passe para a segunda etapa do pleito terá dificuldade de unir os derrotados. Há quem jure de pés juntos que no 2º turno boa parte dos eleitores governistas se bandeará para o palanque de Emília justamente para derrotar os outrora aliados ainda liderados por Mitidieri. Marminino!

Denúncia de rachadinha

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), jura que jamais praticou a chamada “rachadinha” enquanto vereadora. Essa prática ilícita usada por vários políticos consiste na devolução de parte dos salários dos assessores ao dono do mandato. A informação sobre a investigação contra Emília foi divulgada pelo radialista Narciso Machado. Em seguida, o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) confirmado a existência do inquérito nesse sentido, aberto a pedido do Ministério Público Estadual. Home vôte!

Falsidade na vitrine

Você já recebeu um abraço apertado de um candidato qualquer? Não? Pois se apresse, porque a campanha eleitoral está com os dias contados. Depois das eleições, abraço só de tamanduá bandeira, que está cada vez mais difícil de ser visto dando sopa por aí. Caso você se encontre com um candidato nas esquinas de Sergipe, não acredite nas promessas e evite leva-lo pra sua casa, pois alguns costumam meter a mão nas panelas alheias. Misericórdia!

Pisando em ovos

Nenhum dos candidatos a prefeito se acha derrotado, porém todos rezam para aparecer liderando as próximas pesquisas de intenção de votos. De agora até o próximo dia 6, os prefeituráveis espalhados pelos 75 municípios de Sergipe vão evitar desgastes desnecessários e torcer para que os adversários não coloquem cascas de banana nos caminhos deles. Como sabe que qualquer erro agora poderá significar uma derrota nas urnas, ninguém quer ouvir falar em possíveis equívocos nesta reta final da campanha. Em deslise agora pode colocar a perder todo o esforço feito para conquistar parte do eleitorado. Aff Maria!

Tempo quente

A proximidade das eleições municipais tem aumentado a temperatura política no interior sergipano. Na disputa pelos votos dos indecisos, candidatos e cabos eleitorais travam uma verdadeira guerra de palavras. Estimulados por cerveja e cachaça, muitos eleitores saem no tapa durante as barulhentas carreatas. A tendência é que o clima esquente ainda mais nestes últimos dias que antecedem as eleições. Tomara que a Polícia consiga acalmar os ânimos, antes que sejam registrados fatos mais graves. Só Jesus na causa!

Cara-metade

O Tribunal Regional Eleitoral não engoliu a informação de que Danilo Segundo (PT) e Lurian Lula são apenas namorados. No entendimento da maioria dos magistrados do TRE, o petista candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros vive em união estável com a filha do presidente Lula da Silva (PT), o que o torna inelegível. Autor da ação de inelegibilidade, o Ministério Público informa que a relação do casal é amplamente divulgada nas redes sociais, além de existirem reportagens confirmando que Danilo é genro do “Barba”. Naturalmente, o PT vai recorrer ao TSE na tentativa de derrubar a decisão do TRE. Aguardemos, portanto!

Mulher do padre

A decisão do TRE considerando Danilo Segundo (PT) inelegível deve ter acendido o sinal amarelo pras bandas de Nossa Senhora do Socorro. É que os magistrados devem julgar, sexta-feira próxima, um processo idêntico ao do petista e que tem como alvo a candidata a prefeita daquele município, Carminha Paiva (PP). Na ação contra a prefeiturável, a oposição alega que ela é mulher do prefeito Padre Inaldo (PP). Tanto Carminha quanto o reverendo negam a união estável e juram que entre ambos ocorreu apenas um lance. Dizem que hoje existe apenas uma forte amizade. Resta saber se os juízes do TRE vão acreditar na conversa do padre e de sua amiga. Creindeuspai!

Opção sexual

A organização não governamental VoteLGBT criou o programa Sentinela LGBT+ visando monitorar denúncias de violência contra pessoas candidatas desse grupo. Em Sergipe, 77 candidaturas estão nesse recorte, representando 1,3% dos 5.582 candidatos a prefeito, vice e vereador. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 29 postulantes sergipanos se identificam como transgênero, 4.842 como cisgênero e 711 preferiram não informar a identidade de gênero. Quanto à orientação sexual, 25 se identificam como gay, 11 como lésbica, seis como bissexual, quatro como pansexual, dois como assexual, 2.282 como heterossexual. Outros 3.251 preferiram não informar a orientação sexual. Então, tá!

Falsa prova de vida

O ato de votar não vale como prova de vida. O Tribunal Superior Eleitoral desmente informações nesse sentido divulgadas pela internet. Segundo o TSE, o momento do voto é o exercício do direito de cada eleitor de escolher o seu representante. É isso e apenas isso. “É mentira que exista um acordo com o INSS ou com qualquer outro órgão para estender a presença da eleitora e do eleitor nas urnas para qualquer efeito que não seja o exercício do direito fundamental de votar”, explica o Tribunal. Por fim, o TSE alerta que a falsa imagem utilizada da Justiça Eleitoral constitui ilícito eleitoral. Cruz, credo!

Crime virtual

O Hospital Veterinário Universitário da Universidade Federal de Sergipe teve o aplicativo WhatsApp clonado e utilizado para cobrar valores em uma tentativa de golpe. A direção da unidade de saúde informou que não faz nenhuma cobrança de dinheiro e qualquer contato pelo WhatsApp de número (79) 3194-7410 deve ser ignorado. O aplicativo clonado estava sendo utilizado pelo hospital para marcar consultas. Tomara que a Polícia coloque as mãos nos criminosos que clonaram o WhatsApp. São uns mequetrefes. Desconjuro!

Quintas Negras

O artista plástico Antônio Cruz é o convidado da próxima edição do Projeto Quintas Negras. Agendado para às 9 horas de quinta-feira que vem, o evento cultural acontecerá no auditório da Escola do Legislativo da Assembleia de Sergipe. Autodidata, Cruz desenha e pinta desde criança, já tendo participado de várias exposições coletivas e individuais. Em 1989 passou a trabalhar praticamente só com aço. Algumas das suas obras podem ser encontradas em espaços públicos de Aracaju e muitas integram diversos acervos particulares. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Folha de Sergipe, em 24 de maio de 1908.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias