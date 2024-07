Trincado, o grupo governista pode se despedaçar nessa campanha

Por Adiberto de Souza *

A falta de uma liderança forte pode despedaçar de vez o já trincado grupo governista. Preocupados cada um com seus futuros políticos, os ainda liderados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) vão rachados para as eleições em Aracaju e em vários municípios de Sergipe. Visivelmente rompidos, o PDT e o União Brasil serão adversários na disputa pela Prefeitura de Aracaju, fato que deve beneficiar as candidaturas de oposição. O MDB e o PP podem até apoiar o pré-candidato pedetista Luiz Roberto, mas não devem suar a camisa para eleger o protegido do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). O senador emedebista Alessandro Vieira já declarou mais de uma vez que não vota em Yandra de André (União) nem que a vaca tussa. Segundo ele, se a fidalga se eleger, quem vai mandar na Prefeitura é o pai dela, um sujeito condenado por pratica de improbidade administrativa na Prefeitura de Pirambu. E para completar o quadro de desunião, os bolsonaristas que compõem o governo não moverão uma palha em favor de Luiz Roberto e de Yandra para não cacifar Edvaldo e André Moura, prováveis candidatos ao Senado em 2026. Portanto, assim como um cristal trincado, que não tem conserto, o rachado grupo governista tende a se espatifar na campanha que se avizinha. Home vôte!

Já é candidata

O PL homologou, ontem, a candidatura de Emília Corrêa a prefeita de Aracaju. O postulante a vice na chapa da fidalga é o vereador Ricardo Marques (Cidadania). Dirigido em Sergipe pelo ex-senador Eduardo Amorim, o PSDB faz parte da coligação que apoia Emília. A convenção aconteceu na sede do PL e foi prestigiada por pretendentes a uma cadeira na Câmara Municipal, filiados e simpatizantes dos candidatos. A coordenação da campanha de Corrêa ficará a cargo do mandachuva do PL no estado, empresário Edvan Amorim. Então, tá!

Em cima do muro

O discurso do governador Fábio Mitidieri (PSD) na convenção que definiu Sérgio Reis (PSD) como candidato a prefeito de Lagarto provocou reações nas redes sociais. Ao ouvirem o pedessista dizer que decidiu ficar com a família Reis, em detrimento dos Ribeiro, por ser um político que tem lado, os internautas indagaram por que ele ainda não se definiu na disputa de Socorro. Neste município da Grande Aracaju, os pré-candidatos a prefeito deputado Samuel Carvalho (Cidadania) e deputada Gracinha Paiva (PP) são aliados de Mitidieri. Aff Maria!

Lorota política

Não acreditem nessa história de construção do prometido Canal de Xingó, que beneficiaria com água os sertanejos sergipanos. Os defensores do projeto deveriam explicar que para abrir os 300 quilômetros de canais na Bahia e em Sergipe serão necessários R$ 2,4 bilhões. Além de não existir recursos garantidos para a obra, não se tem notícia de vontade política do governo Lula (PT) para tocar uma obra dessa envergadura. No mais, tudo não passa de diálogo flácido para acalentar bovino. Misericórdia!

Novo assessor

O engenheiro civil Jorge Santana é o mais novo auxiliar do ministro Márcio Macêdo (PT). O ilustre vai bater ponto em Brasília como assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República na organização do G20 Social. Caberá a Jorge atuar junto aos movimentos sociais durante a 30ª Conferência da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém do Pará. Pelas redes sociais, o novo assessor de Macêdo disse ter ficado honrado “em colaborar com um governo no qual acredito e com o qual minhas ideias são alinhadas”. Ah, bom!

Troca de endereço

Eleitores interessados em alterar temporariamente seção ou local de votação podem fazer a solicitação junto à Justiça Eleitoral. A medida vale apenas para mudanças para seções localizadas no mesmo município em que o eleitor esteja inscrito. Podem pedir a transferência temporária presos provisórios e adolescentes em unidades de internação; militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço; pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; indígenas, quilombolas, integrantes de comunidade tradicional ou residentes em assentamento rural; juízes, servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais. Você tá nessa?

Prejuízo no campo

O deputado federal João Daniel (PT) lamentou que a Energisa tenha cortado sem aviso prévio a anergia elétrica dos perímetros irrigados do Baixo São Francisco e do Assentamento Jacaré Curituba. O desligamento ocorreu porque a Codevasf não pagou a energia consumida nos dois locais. De acordo com o petista, a atitude da Energisa afeta diretamente milhares de famílias nos perímetros irrigados, além de comprometer a produção de arroz no Baixo São Francisco e de verduras, leguminosas, grãos e leites no Jacaré-Curituba, Poço Redondo e Canindé de São Francisco. Crendeuspai!

Vida mansa

Três dos quatro suplentes sergipanos que substituíram os titulares na Câmara Federal praticamente ainda não atuaram porque o Congresso está de recesso desde o último dia 17. Com exceção de Nitinho Vitale (PSD), que substituiu Fábio Reis (PSD) em fevereiro, Capitão Samuel (PP), Bosco Costa (PL) e Fábio Henrique (União) entraram de “férias” no início dos mandatos de apenas quatro meses. Os três estão ocupando as cadeiras dos deputados Tiago de Joaldo (PP), Ícaro de Valmir (PL) e Yandra Moura (União), que se licenciaram para participar da campanha eleitoral. Marminino!

Convenção dissidente

O União Brasil vai realizar, domingo próximo, sua convenção para homologar a candidatura a prefeita de Yandra de André. Será a partir das 18 horas, na casa de espetáculos Gonzagão, localizada no conjunto residencial Augusto Franco. O postulante a vice na chapa da fidalga é o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode). Contrariado com a condução do processo sucessório da capital sergipana, o ex-gestor deixou a presidência estadual do PSD e aceitou ser candidato a vice na chapa da dissidente governista Yandra, numa clara demonstração que o grupo liderado pelo governador Fábio Mitidieri está rachado. Danôsse!

Lampião vive

A 27ª Missa do Cangaço está agendada para o próximo domingo, na Grota do Angico, em Poço Redondo. O ato religioso visa registrar o aniversário do massacre que matou Lampião, Maria Bonita e parte do famigerado grupo de cangaceiros. A chacina promovida pela Polícia Militar de Alagoas ocorreu na madrugada do dia 28 de julho de 1938, na Grota do Angico. A missa está programada para às 8 horas e deverá ser prestigiada por moradores da região e turistas de vários estados. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de julho de 1910.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias