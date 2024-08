Uma foto que pode valer muitos votos em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Os candidatos direitistas a prefeito e vereador dariam qualquer coisa para tirar uma foto ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com esse desejo, muitos políticos tentaram chegar perto do ilustre quando ele recentemente deu com os costados em Aracaju. Quem conseguiu ser clicado ao lado do capitão de pijama certamente vai usar a foto na campanha visando atrair os votos dos eleitores direitistas. Foi justamente para provar que tem o apoio de Bolsonaro que a candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), foi à Brasília gravar um vídeo ao lado dele. A também postulante a prefeita da capital sergipana, Yandra de André (União), deve exibir imagens dela junto com o ex-presidente. Tudo é válido para angariar a simpatia dos chamados “patriotas”. Os candidatos direitistas estão de olho mesmo é nos 421.086 votos obtidos em Sergipe por Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Marminino!

Vitória dos vigilantes

Após 14 anos de tramitação, o Senado aprovou, ontem, o Estatuto da Segurança Privada, que regulamenta a atuação das empresas no setor. Entre outras coisas, o texto permite a oferta destas atividades em sedes de organizações, condomínios, escritórios e prédios, exceto portarias, denominados serviços orgânicos de segurança. A versão aprovada seguiu o relatório do senador Laércio Oliveira (PP). O parlamentar sergipano destacou a necessidade de regulamentação para combater a clandestinidade no setor, que conta com 3,5 milhões de vigilantes no país, dos quais apenas 500 mil são formais. Cruz, credo!

Candidatura ameaçada

A depender do União Brasil e do PSD, Valmir de Francisquinho (PL) não disputará a Prefeitura de Itabaiana. Os dois partidos pediram à Justiça Eleitoral que casse o registro da candidatura do distinto com base em um processo que tramita contra ele. Ressalte que o PSD e o União compõem a coligação que apoia o candidato a prefeito de Itabaiana, Edson Passos (PSD). Ouvido pela imprensa daquele município, Valmir disse não temer a ação judicial e estranhou o medo de seus adversários em enfrentá-lo nas urnas. Misericórdia!

Cartilha do PT

O PT lançou uma “Cartilha Evangélica” sobre como os petistas devem abordar os evangélicos durantes as eleições. Com nove páginas, o documento é dividido em ações que devem ser feitas na abordagem (“O que Fazer”) e recomendações do que não deve ser feito na abordagem (“O que não fazer”). São cinco pontos que não devem ser feitos: Não exagerar em falar no nome de Deus; Não associar críticas a pastores e crentes a sua fé; Não tratar os evangélicos como se fossem todos iguais; Não tratar todo evangélico como fundamentalista; e Não rejeitar possibilidades de compreender o mundo a partir a partir de interpretações bíblicas. Creindeuspai!

Presente a Lula

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), deu de presente ao presidente Lula da Silva (PT) um quadro retratando a Praça São Francisco, patrimônio da humanidade. Feita pelo fotógrafo Igor Graccho, a imagem revela a visão de dentro da Igreja São Francisco. Ao entregar o presente, o prefeito lembrou que Lula visitou a Praça São Francisco em 2022, antes de ser eleito para o terceiro mandato. Ah, bom!

Jovens vulneráveis

A população negra entre 12 anos e 29 anos é a principal vítima da violência. O relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial mostra que os estados onde o jovem negro corre mais risco de exposição à violência estão no Nordeste. O indicador inédito mostra que a cor da pele e o risco de exposição à violência estão relacionados. Os jovens negros são duas vezes e meia mais vítimas de homicídio do que o jovem branco. Só Jesus na causa!

Obras da ponte

Duas plataformas já estão realizando sondagens no Rio São Francisco, dando início à fase preparatória para a instalação da ponte ligado Neópolis a Penedo. Os engenheiros estão utilizando tecnologia avançada para realizar os testes, sondagens e coleta de amostras do solo necessário para a construção. O custo da ponte está estimado em R$ 202 milhões, com financiamento do governo federal, devendo a obra criar cerca de 200 empregos diretos. Além de conectar Penedo e Neópolis, a ponte pretende impulsionar o crescimento econômico e social da região. Então, tá!

Fora do páreo

Dois pré-candidatos a prefeito não tiveram os pedidos de registros acatados pela Justiça Eleitoral. Laelson Menezes (Avante), de Riachão do Dantas, e Julinho de Cândida (União), de Riachuelo, foram substituídos nas chapas, respectivamente, por Marina de Laelson (Avante) e Cândida Leite (União). Laelson é ex-prefeito de Riachão do Dantas e teve atos de sua gestão condenados pelo Tribunal de Contas de Sergipe. Aliás, até o final do mês, muitas candidaturas tidas como certas não passarão pelo crivo do Tribunal Regional Eleitoral. Quem viver, verá

Morde e assopra

Na época da UDN e do PSD, quem era de um lado não dirigia sequer a palavra a alguém de outra facção. Com o passar do tempo, a convivência entre os adversários políticos se tornou respeitosa. Hoje, com a ideologia em desuso, formam-se coligações que mais parecem uma feijoada, tamanha a variedade de pensamentos entre os integrantes do mesmo bloco político. E será neste clima de tapas e beijos, morde e assopra, que o eleitor de Aracaju vai às urnas, em outubro próximo, eleger o futuro prefeito da capital sergipana. Danôsse!

Caminhada política

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), inicia a campanha eleitoral na próxima sexta-feira com uma caminhada saindo dos mercados centrais da cidade. Dada a largada, a coligação “Juntos por uma Nova Aracaju” põe os pés na estrada com a realização de comícios na periferia, distribuição de material de divulgação e o tradicional corpo-a-corpo. Outra ferramenta a ser muito utilizada por Emília será o horário eleitoral gratuito, já que terá muito tempo no rádio e na televisão. Aff Maria!

Pesquisa repercute

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) fez discurso na Assembleia sobre a pesquisa do Atlasintel colocando o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), entre os quatro piores do brasil. A parlamentar afirmou que, segundo a consulta popular, 50% dos sergipanos desaprovam a gestão do pessedista. O líder do governo, deputado Cristiano Cavalcante (União), até que tentou defender a administração estadual, porém teve quem lembrasse ao distinto que, além da pessoa posição em nível nacional, Mitidieri é o segundo governador pior avaliado do Nordeste. Assim também já é demais também!

Disfarce animal

De um bebinho, numa bodega imunda da periferia de Aracaju: “Nessa campanha eleitoral, o duzentão lobo-guará vai aparecer para os eleitores disfarçado em pele de cordeiro”. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 9 de janeiro de 1954.

* É editor do Portal Destaquenotícias