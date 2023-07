Unidade governista ameaçada em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), vão precisar de toda habilidade do mundo para manter a unidade do grupo governista. Mesmo faltando mais de um ano para as eleições municipais, alguns liderados do pessedista e do pedetista já começam a botar as mangas de fora. À boca miúda, os mais afoitos insinuam que podem saltar do barco se tiverem seus nomes preteridos na escolha do candidato a prefeito da capital. Um grupo de 15 vereadores também já avisou que deseja ser ouvido sobre quem será escolhido para concorrer a cadeira ocupada hoje por Edvaldo. Por enquanto, tudo não passa de balões de ensaio, porém a tendência é o clima esquentar com a aproximação do pleito de 2024. Portanto, nunca é demais lembrar que os líderes do bloco governista terão que agir com muita maestria para evitar o estouro da boiada, fato que fortaleceria a oposição aracajuana, ainda desarrumada para o confronto eleitoral do próximo ano. Misericórdia!

Fundo do poço

É feia a crise financeira da Prefeitura de Canindé do São Francisco, no sertão de Sergipe. Um mês após ter assumido a administração municipal, o prefeito interino Jozelildo Pank (PV) confessou que não será fácil colocar a casa em ordem, pois as dívidas são enormes. O novo gestor substituiu por seis meses o prefeito Weldo Mariano (PT), que se licenciou para escapar de um provável impeachment arquitetado pela Câmara de Vereadores. Segundo Pank, o orçamento anual da Prefeitura, de R$ 204 milhões, foi todo gasto antes de ele ter substituído o petista. Só Jesus na causa!

Cadê a licitação?

O vereador Breno Garibalde (União) tem cobrado da administração municipal de Aracaju mais agilidade no processo de licitação do transporte coletivo. Segundo ele, este é o melhor procedimento para que a Prefeitura possa contratar produtos e serviços de forma mais justa e vantajosa. Breno ressaltou que o transporte de passageiros enfrenta vários problemas em Aracaju, como ônibus quentes, lotados e empregados sendo demitidos pelas empresas. Para o vereador, com a licitação será possível exigir que parte da frota seja composta por veículos elétricos, ônibus com ar condicionado, wi-fi, etcétera e tal. Deus te ouça!

Big brother

Cuidado com o que você faz nas ruas, praças e avenidas de Aracaju. Para flagrar os mal feitos, a Secretaria de Segurança Pública conta com um grande número de câmeras instaladas em vários pontos da capital sergipana. O objetivo é prevenir delitos e prender criminosos em tempo real. Desde quando o big brother foi implantado pela polícia, muita gente já foi em cana por ser flagrada fazendo o que não deve em via pública. Abra o olho!

Acadêmica do cangaço

A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) é a mais nova integrante da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço (Ablac), entidade presidida pelo delegado de polícia Archimedes Marques. A nova a acadêmica se disse honrada por entrar “para esse grupo seleto de entusiastas do nosso cangaço e poder ajudar a conhecer e preservar a história do nosso povo”. Fundada em 2019, a Ablac tem sua sede em Aracaju e reúne escritores, poetas, músicos, artistas plásticos ou das artes cênicas que sejam ligados ao tema. O objetivo da entidade é promover o estudo, pesquisa e divulgação do cangaço. Então, tá!

Tempos modernos

As mudanças na forma de os candidatos se comunicarem farão a diferença no resultado das eleições de 2024. Ao contrário do passado, quando era preciso reunir o povo em grandes comícios para apresentar as promessas, os políticos agora contam com internet, ferramenta que propaga as mensagens rapidamente e para um número incalculável de pessoas. Portanto, o político que não estiver preparado para fazer uso do palanque virtual e competência para se defender dos ataques adversários, dará com os burros n’água nas próximas eleições, por mais limpo que seja o seu passado. Marminino!

Longe dos livros

Pesquisa mostra que o maior percentual de leitores na população está entre os jovens. Feito pelo Instituto Pró-Livro, o estudo revela que dos cinco anos de idade até os 24, o índice de leitores é sempre superior ao de não leitores. Na faixa etária de 14 a 17 anos, por exemplo, estão 14% do total de leitores. No grupo entre 50 e 69 anos, por exemplo, encontram-se 23% dos não leitores e apenas 12% da população que lê. Aff Maria!

Sem serventia

Embora feitas em sua maioria por empresas sérias, as pesquisas encomendadas agora sobre as eleições municipais de 2024 não possuem qualquer serventia. Até o início da campanha eleitoral, uma série de fatores mudará os índices apurados agora pelos institutos. Ademais, muitos numes sugeridos como prováveis candidatos a prefeito de Aracaju não serão confirmados pelas convenções partidárias. Portanto, para desgosto dos cabos eleitorais, as consultas de intenção de votos feitas no próximo ano colocarão no esquecimento os índices de popularidade apurados agora. Quem viver, verá!

Não é crime

A colocação de adesivo em veículos contendo apenas o nome de suposto candidato às eleições não configura propaganda eleitoral antecipada. A Justiça Eleitoral adverte, contudo, que a mensagem não pode reunir elementos que caracterizem apelo explícito ou implícito ao eleitor de forma que seja associada a eventual candidatura. Crendeuspai!

Miolo de pote

Neste ano sem eleições, todo mundo conversa com todo mundo visando sentir o clima no lado adversário. Ninguém abre o jogo sobre os planos políticos, porém tenta colher informações preciosas do interlocutor. Na maioria das vezes, contudo, a conversa não passa de “cerca Lourenço”, miolo de pote. Até as convenções partidárias de 2024, os políticos vão continuar plantando verde, na esperança de colher maduro. Arre égua!

Festival de fake news

As notícias falsas têm preenchido o tempo dos desocupados e tirado o sono de muitas lideranças políticas vítimas das fofocas. Por ser este um ano sem eleições, os políticos menos éticos fazem uso das fofocas para se manter na mídia ou desgastar os adversários. Este será o tom da prosa até chegar a hora da verdade, quando as fake news serão deixadas de lado, pois só sentará à mesa do carteado quem tiver cacife eleitoral para participar deste intrincado jogo. Home vôte!

Quaquaraquaquá

Veja o publicou outro dia um coleguinha colunista: “Ao que parece, cada um dos 75 municípios sergipanos terá a sua academia de letras. Depois virão as academias por bairros e por rua. E Sergipe se tornará um paraíso acadêmico”. É, pode ser!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 30 de novembro de 1926.

* É editor do Portal Destaquenotícias