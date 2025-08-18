Valmir de Francisquinho é o pesadelo eleitoral de Fábio Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Faltando pouco mais de um ano para as eleições, pode-se dizer que ainda não há um favorito na disputa pelo governo de Sergipe. Pré-candidato à reeleição, o governador Fábio Mitidieri (PSD) tem em seu encalço o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Uma consulta de intenção de votos feita em Aracaju, este mês, pelo Instituto França mostra o pessedista com apenas 8,74% à frente do itabaianense, sem contar que a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Em junho último, outra pesquisa realizada no estado pelo Instituto Lobby coloca o prefeito coladinho no pessedista: Mitidieri está somente 3% à frente de Francisquinho, caracterizando um empate técnico, pois a margem de erro é de 3%. Ressalte-se que, diferente da massiva propaganda oficial em torno da gestão mitidierista, Francisquinho está inelegível, fato naturalmente levado em conta pelos eleitores ao serem entrevistados. Portanto, se o prefeito conseguir se desvencilhar do impedimento jurídico será um prego no sapato do governador, podendo repetir o que ocorreu em 2022. Mesmo inelegível, Valmir obteve no 1º turno daquele pleito 457.922 votos, enquanto Mitidieri teve 294.936 votos, bem menos do que os 338.796 sufrágios dados a Rogério Carvalho (PT). Ou seja, se o prefeito não tivesse impedido juridicamente nas eleições de 2022, o governador não teria nem chegado ao 2º turno. Home vôte!

Prefeito polêmico

o prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Saulo de Galeguinho (PT), é o que se pode chamar de um político do barulho. A última confusão promovida pelo petista ocorreu, semana passada, porque ele não gostou das perguntas feitas por vereadores à secretária municipal Josenilde Alves de Araújo Loureiro, que vem a ser sua mãe. Revoltado, Saulo de Galeguinho partiu pra cima dos vereadores e a coisa só não ficou fora do controle graças à turma do deixa disso. Em fevereiro deste ano, Galeguinho gravou um vídeo se dizendo ameaçado e acabou sendo acusado pela Polícia de atrapalhar uma operação que ocorria naquele município para prender assaltantes de casas lotéricas. Creindeuspai!

Turismo meia boca

A empresa Azul vai encolher 9% em voos nas capitais do Nordeste. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as cidades mais impactadas com menos voos são Aracaju Recife, Maceió, Teresina, João Pessoa, Fortaleza e São Luís. Em nota, a Azul informou que reavalia constantemente as operações em suas bases, como parte de um processo de ajuste de oferta e demanda. A capital sergipana será a mais afetada, com a redução de 8.260 assentos. Isso mostra que a política de turismo praticada pelo governo Sergipe é meia boca, com o estado só despertando o interesse durante a alta estação, muito por conta da grande procura dos turistas pelo Nordeste. Marminino!

Imprensa enlutada

A imprensa sergipana está de luto pela morte do jornalista Euler Ferreira. Com 75 anos, ele morreu em Aracaju sábado passado. O comunicador estava hospitalizado desde o último dia 12, após ter sido acometido por uma grave infecção respiratória. Natural de Lagarto, Euler era casado e deixou seis filhas. Com 46 anos de trajetória, o jornalista atuou como repórter e apresentador em vários veículos de comunicação, como TV Sergipe, TV Aperipê, TV Cidade e TV Alese. O corpo do comunicador foi sepultado, ontem, em Lagarto. Descanse em paz, amigo!

Escondendo o jogo

Caminhando ao lado do deputado federal Thiago de Joaldo (PP), o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), evitou falar numa possível candidatura dele a governador de Sergipe. Durante a procissão em louvor à padroeira de Tobias Barreto, Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, um cidadão indagou ao prefeito qual dos dois disputaria o governo pela oposição. Rápido no gatilho, Francisquinho respondeu: “Ele”, apontando para Thiago, que caiu na risada. Aff Maria!

Câmaras submissas

Os sergipanos desembolsam um bom dinheiro para bancar as 75 Câmaras de Vereadores, em sua grande maioria, submissas aos prefeitos de plantão. Enquanto o contribuinte trabalha de sol a sol para custear os gordos salários dos parlamentares municipais, estes aparecem no serviço três ou quatro dias por semana para dizer amém ao prefeito, votar títulos de cidadania, indicações bobas e requerimentos de congratulações. Minoria, a oposição nos 75 Legislativos sergipanos se contenta em protestar contra o rolo compressor, que lhe esmaga a cada sessão plenária. Misericórdia!

Apaga velinhas

Podem parabenizar o prefeito licenciado de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), que está completando 51 anos nesta segunda-feira. Ex-deputado estadual, o pessedista administra Lagarto há oito meses e tem focado em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Reis e a vice Suely Menezes (MDB) se licenciaram por 12 dias dos cargos, na última quarta-feira, sendo substituídos na Prefeitura pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Washington da Mariquita (MDB). Em junho passado, Sérgio há havia tirado 10 dias de licença para pagar uma promessa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Ah, bom!

Doutor Bodega

Amanheceu com uma tremenda dor de dente e não tem quem o socorra nos postos de Saúde da Prefeitura? Que tal uma generosa dose de cachaça com pólvora? Escrito por Souto Maior, o Dicionário Folclórico da Cachaça também ensina que pinga misturada com caroço de algodão pisado cura sarna e todo tipo de coceira. Contra alcoolismo aconselha-se misturar cachaça com terra de cemitério, uma pena de urubu torrada e cocô de galinha. Arre égua!

Quem foi naninha

Fundado há 45 anos, o Partido dos Trabalhadores era oposição radical aos governos. Está corajosa posição política promoveu o rápido crescimento da legenda. De uns tempos pra cá, contudo, o PT tem se distanciado dos movimentos de esquerda, se contentando em compor com governantes de direita, a exemplo do gestor sergipano Fábio Mitidieri (PSD). Sonhando em disputar uma cadeira no Senado, o ministro Márcio Macêdo defende com entusiasmo que o partido da estrelinha se alie de vez ao pessedista, desejo de outros tantos petistas sergipanos. PT, PT, quem te viu, quem te vê. Só Jesus na causa!

UTI criticada

Falando sobre a abertura de novos leitos de UTI pediátrica pelo governo Mitidieri, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) advertiu que Unidade de Terapia Intensiva não é enfeite. Segundo o parlamentar, instalar novos leitos sem garantir profissionais especializados é colocar as vidas das crianças em risco. “O cuidado precisa ser completo, responsável e seguro”, ensina Passos, que promete continuar cobrando para que a saúde pública de Sergipe atenda à população com dignidade. Com a palavra o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), primo querido do governador Fábio Mitidieri (PSD) e pré-candidato a deputado federal. Deus é mais!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 15 de janeiro de 1936.

* É jornalista.

