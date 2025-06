Valmir de Francisquinho é um prego no sapato de Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Mesmo inelegível, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), é o político que mais se aproxima do governador Fábio Mitidieri (PSD) nas pesquisas de intenção de votos. Realizado pelo Instituto Lobby e divulgado pela rádio Fan/FM, o último levantamento mostra o itabaianense coladinho no pessedista. Quando os entrevistadores apresentam ao eleitor seis nomes de prováveis candidatos ao governo de Sergipe a diferença entre Fábio e Valmir é de apenas 5,25%. Já no confronto direto entre os dois, Mitidieri tem somente 3% à frente de Francisquinho, caracterizando um empate técnico, pois a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. Feita entre os dias 23 de maio e 6 deste mês, a pesquisa permite avaliar que, se conseguir anular a inelegibilidade até 2026, o prefeito pode dificultar sobremodo a reeleição do governador. Portanto, antes de propagarem que o chefe vai se eleger por dáblio ó, os governistas precisam arregaçar as mangas se quiserem desfrutar de mais quatro anos de sombra e água fresca às custas dos contribuintes. Marminino!

Petista governista

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), reuniu a bancada da situação na Assembleia para alinhar pautas e projetos do Executivo a serem enviados para a Assembleia. O pessedista aproveitou para apresentar aos aliados algumas ações voltadas ao desenvolvimento do estado. Mesmo integrante do PT, partido que faz oposição ao governo, o deputado Chico do Correio foi um dos primeiros que chegou em palácio para a reunião da bancada. Desde o início do mandato ele vota nos projetos de Mitidieri, que retribui atendendo as reivindicações do petista. Nem precisa dizer que a direção do PT engole a maior corda com o comportamento de Chico. Arre égua!

Lero-lero político

Três partidos políticos exibem propaganda partidária nesta semana: PL, PP e União Brasil. Os programas serão transmitidos pelas emissoras de rádio e televisão hoje, na próxima quinta-feira e no sábado. O PP veiculará oito minutos e meio de propaganda na semana, enquanto o PL exibirá cinco minutos de programas. Já o União Brasil usará um total de um minuto e meio no rádio e na TV. Para quem não gosta de assistir conversa fiada de políticos a sugestão é desligar a TV ou o rádio na hora do enfadonho blábláblá. Misericórdia!

E cadê os outros?

O Tribunal de Contas de Sergipe vai abrir um processo contra o ex-prefeito de Propriá, Valberto Oliveira (PSD). O objetivo é apurar a suspeita de uso indevido dos milhões repassados à prefeitura fruto da concessão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Segundo o Ministério Público de Contas do TCE, Propriá recebeu cerca de R$ 12 milhões no final do mandato de Valberto, sendo que R$ 7 milhões foram transferidos indevidamente para diversas contas em poucos dias. Resta saber quando o Tribunal de Contas vai abrir processos contra outros ex-prefeitos que agiram igualzinho ao gestor propriaense. Só Jesus na causa!

Demissão em massa

A deputada estadual Linda Brasil (PSOL) saiu em defesa dos mais de mil trabalhadores demitidos pela Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe (FHS). “Em plenos festejos juninos, o Estado inicia uma demissão em massa sem transparência, sem escuta e sem respeito a quem esteve na linha de frente por anos”, afirma a psolista. Linda lamentou que os acordos firmados com o Ministério Público e os sindicatos visando manter os empregos tenham sido ignorados pela Fundação. Ontem, o governador Fábio Mitidieri disse que a Procuradoria-Geral de Sergipe segue empenhada na busca por uma solução referente aos contratados da FHS. Oremos!

Elites protegidas

A falta de valorização dos auditores fiscais de Sergipe está ligada à pressão das elites empresariais e políticas, que andam de mãos dadas e se beneficiam da sonegação. Quem pensa assim é José Antônio dos Santos, presidente do Sindicato do Fisco de Sergipe. Entrevistado pelo site Mangue Jornalismo, o sindicalista disse que o governo Mitidieri posterga as negociações salariais, mesmo com aumento da arrecadação e folga nas contas públicas. Para o presidente do Sindifisco, a estratégia do governo visa enfraquece os auditores para proteger quem sonega. Danôsse!

Tapa na macaca

O fato de um camarada exalar forte cheiro de maconha não autoriza policiais invadirem a casa do indigitado à procura de drogas. Esse entendimento é do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. Diante dessa constatação, o magistrado anulou provas obtidas contra um homem denunciado pelo crime de tráfico de drogas. Ao decidir pelo trancamento da ação penal, o ministro afirmou que “a busca pessoal encontra-se justificada, uma vez que o paciente já vinha sendo investigado e exalava forte cheiro de maconha”. Entretanto, Reynaldo considerou ilícita a invasão da casa do ‘maluco beleza’ motivada por denúncia anônima. Creindeuspai!

Cadê o reajuste?

Os servidores estaduais vão passar os festejos juninos na quebradeira de sempre, pois o governo de Sergipe insiste em empurrar com a barriga a concessão do reajuste linear para a chamada arraia miúda do funcionalismo. Recente reportagem do jornal Folha de S. Paulo revelou que o governo Mitidieri “não pretende promover revisão geral de salários neste ano, para manter o estado dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal”. Posteriormente, porém, a Secretaria de Comunicação informou que o Estado deverá anunciar o benefício no segundo semestre. Seja como for, os servidores vão passar as festas juninas quebradinhos da Silva Xavier. Cruz, credo!

Os traíras vem aí

Na campanha eleitoral do próximo ano, vai reaparecer na praça uma espécie que faz muito mal à democracia e causa sérios prejuízos financeiros aos candidatos descuidados: é o vendedor de votos. Também chamados de traíras, esses mequetrefes aproveitam o prestigio político que têm para faturar com as eleições. Muitos conseguem vender o mesmo curral eleitoral a mais de dois candidatos. Bem feito para as “vítimas” dessa corja, pois político que compra votos merece mesmo ser enganado para aprender que o povo não é gado para ser vendido. Aff Maria!

Braços cruzados

Amanhã não tem aula nas escolas da Prefeitura de Aracaju. É que os professores vão cruzar os braços por 14 horas em protesto contra a proposta da gestão municipal de conceder um reajuste salarial linear de 5,26%. Os educadores alegam que essa oferta não cobre as perdas acumuladas ao longo dos anos, além de desconsiderar a estrutura da carreira docente. Para pressionar a prefeita Emília Corrêa (PL) a furar “a bolha do sistemão”, amanhã, os educadores vão trocar a sala de aula por uma manifestação em frente à Câmara de Vereadores. O Sindicato da categoria não afasta a hipótese de uma greve por tempo indeterminado se a Prefeitura insistir na ideia de conceder um reajuste linear. Home vôte!

Quem quer dinheiro?

Ei, você aí, tem R$ 61 milhões querendo entrar em sua conta bancária. É quanto vai pagar o concurso da Mega-Sena desta terça-feira, bolada que pode ser sua se você acertar sozinho as seis dezenas sorteadas. Aliás, essa é uma coisa pra lá de fácil! E então, vai ficar aí sentado, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar? Mexa-se e arrisque ficar milionário. Virgem santíssima!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 30 de agosto de 1945.

* É editor do Portal Destaquenotícias