“Venda” da Deso ampliará ainda mais a falta d’água em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem pensa que a “venda” de parte da Deso pelo governo Mitidieri vai acabar com a enorme falta d’água em Sergipe. As cerca de 100 mil pessoas que sofrem com os constantes defeitos na Adutora do Semiárido continuarão recorrendo a carros-pipas, pois a empresa que comprou os serviços de abastecimento e esgotamento sanitário não ampliará a oferta do produto. E por que esse suplício vai continuar mesmo após a privatização de parte da estatal? Porque caberá a Deso produzir e tratar a água a ser vendida pela Iguá. É aí que reside o perigo, pois a empresa privada vai sempre culpar a Companhia de Saneamento de Sergipe pelo desabastecimento de boa parte do estado. Alegará que a Deso não está tratando um volume suficiente de água para atender a demanda crescente. Diante do desespero de quem paga caro por um péssimo serviço, o governo de Sergipe e as prefeituras continuarão contratando caminhões-pipa para matar a sede das famílias, principalmente daquelas não representam lucro significativo para a empresa vendedora do leilão. É isso que vem ocorrendo nos estados onde os governos, encantados com os bilhões da privatização, entregaram à iniciativa privada um serviço tão essencial quanto é o abastecimento d’água. Só Jesus na causa!

A maioria perdeu

Dos 13 partidos que apresentaram candidatos às prefeituras sergipanas, nove elegeram menos prefeitos agora em 2024 do que em 2020: O Podemos passou de 8 para 1; MDB de 9 para 3; PP de 8 para 5; PL de 8 para 6; PSB de 4 para 1; Cidadania e PDT de 2 para 1, cada; Solidariedade de 2 para nenhum; e Avante de 1 para zero. O PT tinha 6 prefeitos em 2020 e elegeu igual número agora, ocorrendo o mesmo com o Republicamos, que tinha 2 e permanece com 2. O PSD ampliou o número de prefeitos de 20 para 26 e o União Brasil saiu de apenas 3 gestores para 23. Aff Maria!

Armas de guerra

Repercutiu muito a reportagem do site Mangue Jornalismo sobre a compra pelo governo Mitidieri de 189 carabinas à uma empresa de Israel. Considerados armas de guerra, os armamentos custaram ao estado a ninharia de R$ 3,7 milhões. Segundo o site, o delegado-geral da Polícia Civil sergipana, Thiago Leandro, explicou que a demora na entrega do armamento ao governo de Sergipe se deu por conta do conflito entre Israel e o braço armado do grupo palestino Hamas. Misericórdia!

Briga de foice

Sem as centenas de cargos em comissão da Prefeitura de Aracaju, os aliados do governador Fábio Mitidieri (PSD) vão travar uma briga de foice pelas sinecuras do governo de Sergipe. Sem ter como atender a todos e precisando preservar a coligação partidária que lhe apoia, o pedessista terá de pisar em ovos para não provocar o estouro da boiada antes da hora. Portanto, a partir de 2025, Mitidieri vai cozinhar o galo em fogo brando na tentativa de manter as lideranças políticas em seu entorno mesmo sabendo que muitas delas estão interessadas apenas em puxar a brasa para suas sardinhas. Home vôte!

De mutirão em mutirão

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão, desta feita na cidade de Telha. Repaginado com o nome de “Sergipe é Aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, et cétera e tal. O mutirão também permite que os políticos governistas visitem os donos dos currais eleitorais de Telha, enquanto assistem, à sombra, os miseráveis disputando serviços que deveriam ser oferecidos pelo estado sem estardalhaço e de forma rotineira. Danôsse!

Mundo pequeno

Na viagem que fez a Brasília a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) surpreendeu a senadora Damares Alves (PP) ao lhe apresentar o esposo, pastor Itamar Bezerra: “Você é casada com Itamar? Desde quando?”, questionou admirada a parlamentar bolsonarista. Damares disse ter conhecido o futuro primeiro-cavalheiro de Aracaju ainda na juventude, quando residiu com a família na capital sergipana. Passada a surpresa, a senadora disse a Emília que ela “vai entrar para a história como a melhor prefeita do Brasil”. Então, tá!

Que bandeira!

O abandono da Praça da Bandeira, em Aracaju, foi alvo de uma ampla reportagem da TV Sergipe. O repórter mostrou a ausência da Bandeira do Brasil, que no passado ficava hasteada no centro daquele logradouro. Também entrevistou estudantes sobre o fechamento do Museu da Bandeira, localizado no lado esquerdo da praça, e que era muito visitado pelos jovens interessados na história da nossa Bandeira”. A Prefeitura informou que está concluindo um projeto para restaurar a praça. Ah, bom!

A cor da pele

A reação da sociedade contra o racismo é por demais salutar. Essa praga revela a restrição de cidadania do povo preto e nos alerta sobre a necessidade de criarmos ações de enfrentamento à discriminação. Não podemos continuar fechando os olhos enquanto negros moradores das periferias dos centros urbanos continuam sendo ofendidos, discriminados, violentados e mortos por representantes do Estado. Lamentavelmente, esses casos são inúmeros, embora ainda chamem pouco a atenção de parte considerável da sociedade. Portanto, é preciso fazer barulho contra a discriminação e denunciar todo ato racista. Creindeuspai!

Sonhando com convite

Já tem apressadinhos postando nas redes sociais numes de possíveis futuros secretários da prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Diferente dos aliados mais afoitos, a fidalga já avisou que ninguém está autorizado a divulgar nomes de possíveis auxiliares e acrescentou: “Não nomearei ninguém que eu não possa exonerar, para evitar atrapalhar a gestão e garantir que nada emperre”. Pelo visto, muita gente que já se acha secretário de Emília vai precisar divulgar depois que foi convidado pela prefeita, mas não aceitou o cargo. Marminino!

Papagaio falador

Pesquisa recente indica que 89% da população escutam rádio. O estudo mostra que a integração com novas tecnologias e a abrangência deste veículo fazem com que ele ganhe cada vez mais força. A consulta popular aponta, ainda, que o pico de audiência do “papagaio” ocorre entre 10h e 11h e alcança 64% dos entrevistados. Supimpa!

Água quente e café frio

Próximo a concluir seu segundo mandato, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), corre o risco de beber água quente e café frio. Caso isso ocorra com o pedetista, ele não será o primeiro a receber tal tratamento. Essa é a sina de quase todo governante em vias de virar ex e que não elegeu o sucessor. Portanto, Nogueira precisa ter uma excelente relação com os ilustres garçons da Prefeitura para que, até 31 de dezembro, estes continuem lhe servindo café quente a ponto de queimar a língua, e água tão gelada de doer os dentes. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 2 de julho de 1908.

