“Venda” da Deso trará de volta a velha lata d’água na cabeça

Por Adiberto de Souza *

O governo Mitidieri está soltando foguetes com a “venda” da Deso por R$ 4,5 bilhões, montante a ser pago em módicas prestações pela Iguá Saneamento. Passada a euforia da “venda”, os sergipanos vão perceber que a falta d’água permanecerá, apesar da multiplicação dos lucros. A vencedora do leilão ganhou o direito de explorar por exagerados 35 anos os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Caberá a Deso produzir e tratar a água a ser vendida pela Iguá. É aí que reside o perigo, pois a empresa privada vai sempre culpar a estatal pelo desabastecimento dos povoados mais distantes. Alegará que a Deso não está tratando um volume suficiente de água para atender a demanda crescente. Sem alternativas, caberá à população pobre recorrer à velha e pesada lata d’água na cabeça. Já o Executivo estadual e as prefeituras terão que contratar caminhões-pipa para matar a sede das famílias que não representam lucro significativo para a empresa vendedora do leilão. É isso que vem ocorrendo nos estados onde os governos – encantados com os bilhões da privatização – entregaram à iniciativa privada um serviço tão essencial quanto é o abastecimento d’água. Quem viver, verá!

Candidato impugnado

A população de Capela foi surpreendida pela decisão da Justiça impugnando a candidatura a prefeito de Júnior de doutor Carlos Milton (MDB). Apoiado pela prefeita Silvany Mamlak (União), o fidalgo foi acusado de não ter deixado de fato o cargo comissionado dentro do prazo previsto para desincompatibilização. Na decisão, o magistrado afirma que, embora tenha pedindo exoneração antes do dia 6 de junho, o prefeiturável continuou participando da administração municipal. A decisão judicial cabe recurso. Danôsse!

Apoio não é tudo

Alguém precisa dizer à candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), que somente o apoio do presidente Lula (PT) não significa vitória nas urnas. Fosse assim, o esposo dela, senador Rogério Carvalho (PT), não teria sido goleado em Aracaju pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), em 2022. No 2º turno daquele pleito, o “Barba” teve em Aracaju 57,26% dos votos, enquanto a cara metade de Candisse só foi votado por 39,24% do eleitorado, bem menos do que os 60,76% obtidos por Mitidieri. Misericórdia!

Ex-senador internado

O médico e ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) foi internado num hospital particular de Aracaju vítima de complicações renais. De acordo com o site 93Notícias, o quadro clínico do tucano é satisfatório, e ele está respondendo bem ao tratamento. Eduardo Amorim “se encontra na UTI por precaução, mas há uma expectativa positiva de que ele receba alta em breve”, revela o portal de notícias. Melhoras!

Bem na fita

Aracaju (61,46) está entre as oito cidades nordestinas com os melhores indicadores de sustentabilidade, destacando-se pela adoção de políticas e práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). É o que revela um estudo do Centro de Liderança Pública (CLP). Campina Grande (PB) e João Pessoa (PB) lideram o ranking da região, com médias ESG de 68,61 e 67,47, respectivamente. Os resultados consideram uma pontuação de zero a 100, avaliando como as cidades estão avançando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Aff Maria!

De TCE para TCE

A presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Susana Azevedo, foi homenageada pelo TCE de Minas Gerais com o Colar do Mérito Ministro José Maria de Alkmim. Essa honraria é entregue a pessoas ou instituições que tenham prestado relevantes serviços ao Tribunal de Contas mineiro ou ao sistema de controle da administração pública. Autor da proposta de homenagem, o conselheiro Wanderley Ávila destacou a dedicação da conselheira sergipana em defesa das competências constitucionais dos tribunais de contas. Então, tá!

Infância perdida

Quase 14% das meninas brasileiras de 6 a 14 anos afirmam trabalhar ou já ter trabalhado para terceiros. Pesquisa contratada pela Ong inglesa Plan International revela que uma em cada três das meninas disse não ter tempo suficiente para brincar e estudar. Mais de 37% das entrevistadas que dizem trabalhar prestam serviço na casa de outras pessoas, cuidando das crianças, fazendo faxina e outras atividades domésticas. Cerca de 5% das entrevistadas revelaram que trabalham nas ruas vendendo coisas e recolhendo material reciclável. Home vôte!

Tirando onda

O folclórico ex-vereador itabaianense Vardo da Lotérica tem tirado a maior onda com o candidato a prefeito Edson Passos (PSD). Outro dia, o ex-parlamentar disse que foi surpreendido ao se deparar com o pessedista numa esquina de Itabaiana: “Pensei que fosse um flanelinha. Eu até tirei R$ 10,00 do bolso para lhe dar, mas ele disse que preferia o meu voto”, afirmou. Aliás, Vardo jura que não vota em Edson Passos nem que a vaca tussa. Creindeuspai!

Nome de ponte

A ponte a ser construída entre a Avenida Tancredo Neves e o bairro Coroa do Meio, em Aracaju, será batizada de senadora Maria do Carmo Alves. Decreto nesse sentido foi assinado pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), para quem a decisão eterniza o nome e o legado de dona Maria, que morreu aos 83 anos, na semana passada, vítima de câncer. Além de primeira dama de Aracaju e de Sergipe, Maria do Carmo se elegeu três vezes seguidas para o Senado. Justa homenagem!

Novo endereço

Os eleitores que solicitaram a transferência temporária do local de votação já podem consultar, por meio do e-Título, onde vão votar nas eleições de outubro. Também é possível fazer a pesquisa pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral, no link “Local de Votação”, no menu lateral “Serviços”, à direta da página. O serviço de consulta já está atualizado com as informações sobre a transferência temporária da eleitora ou do eleitor. Ah, bom!

Peitando a ditadura

Amanhã faz 55 anos que o saudoso sergipano Agonalto Pacheco da Silva e outros 14 presos políticos foram trocados pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil Charles Elbrick. O americano havia sido sequestrado pelo Movimento Revolucionário 8 de julho (MR-8) e pela Ação Libertadora Nacional (ALN). Para conseguir a libertação do embaixador, o governo militar teve que libertar os 15 presos políticos – entre os quais José Dirceu – que seguiram num avião da FAB para o exterior, só retornando ao Brasil após a lei da anistia, promulgada em 1979. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 28 de abril de 1933.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias