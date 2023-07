Vereadores de Aracaju colocam o carro à frente dos bois

Por Adiberto de Souza *

Sem mais nem menos, 15 dos 24 vereadores de Aracaju decidiram colocar a faca nos pescoços dos próprios líderes políticos da maioria deles, a exemplo do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Os fidalgos mandaram avisar aos chefes que, se não for indicado por eles, o candidato a prefeito da capital será rechaçado pelo grupo. E se essa despropositada ameaça não for acatada, os vereadores farão um palanque à parte? E quem seria o vereador escolhido pelos demais para disputar a cadeira ocupada hoje por Edvaldo? Nitinho Vitale (PSD), Fabiano Oliveira (PP), Ricardo Marques (Cidadania) ou nenhum destes? Ora, políticos experientes, estes 15 mosqueteiros devem desconfiar que essa ameaça é tão absurda quanto a ideia de se colocar o carro à frente dos bois. Ao que parece, os ilustres rebeldes querem mesmo é se valorizar politicamente para quando chegar a hora de a onça beber água. Ademais, todos eles sabem, de cor e salteado, que a reeleição para a Câmara é quase impossível sem a ajuda de um bom e endinheirado palanque majoritário, montado não por esse grupo pra lá de heterogêneo, mas pelos partidos ou as coligações. No mais, é miolo de pote, conversa mole para boi dormir. Marminino!

Banco dos réus

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe decide hoje se mantem a cassação dos prefeito e vice do município de Tobias Barreto, respectivamente, Dilson de Agripino (Cidadania) e César Prado (PSD). Ambos foram condenados em primeira instância sob a acusação de terem utilizado abusivamente os meios de comunicação durante a campanha eleitoral. Em 2019, o mesmo TRE cassou o mandato da deputada estadual Diná Almeida (PSD) e do marido dela e ex-prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida (PSD), acusados de abusarem do poder econômico em 2018. Crendeuspai!

Sergipe na disputa

O advogado sergipano Lauro Seixas está entre os sete candidatos às quatro vagas para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O jornal Valor Econômico lembra que os indicados ao órgão serão os primeiros escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2013, Lauro Seixas foi nomeado pelo então governador Jackson Barreto (MDB) para presidir o plano de saúde dos servidores estaduais (Ipesaúde). Próximo do ministro Márcio Macedo (PT), o causídico sergipano, através de seu escritório em Brasília, foi responsável pelas prestações de contas do PT junto ao TSE, em 2022. Boa sorte!

Na corda bamba

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) jura de pés juntos que não está inelegível como andaram espalhando pelas esquinas de Sergipe. Segundo a assessoria jurídica do fidalgo, O processo contra ele por uso indevido de recursos públicos ainda não transitou em julgado, tendo um recurso pendente de julgamento no próprio Tribunal de Justiça de Sergipe. Os advogados explicam que a decisão do TJ cassando os direitos políticos de Gustinho “não é definitiva e ainda há várias outras instâncias superiores que poderão ser acionadas”. Aff Maria!

Sistema S agradece

O senador Laércio Oliveira (PP)foi homenageado, ontem, por sua atuação contra o desvio de cerca de R$ 450 milhões anuais do orçamento do Sesc e do Senac para beneficiar a Embratur. Durante um almoço em Brasília, o Sistema CNC-Sesc-Senac revelou que mais de um milhão de brasileiros reconhecem o apoio do parlamentar à luta para impedir que os recursos fossem retirados da educação, saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. Segundo Laércio, a missão do Sesc e do Senac é valorizar o capital humano. Então, tá!

O certo pelo duvidoso

E o senador Rogério Carvalho (PT) não enxerga motivo legal para o governo de Sergipe fechar as fundações de saúde. Segundo o petista, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que estas entidades públicas são absolutamente legais. “A não ser que tenha algum outro interesse não revelado, como a contratação de Organizações Sociais de Saúde. Essa é uma opção política do governo do estado”, afirma Carvalho. Por fim, ele faz um alerta aos servidores das fundações: “É melhor garantir o que tem, do que sonhar com o que pode vir”. Home vôte!

Dia de votação

Os vereadores de Aracaju começam a votar, hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024. O Projeto de Lei recebeu 93 emendas. Segundo o vereador Professor Bittencourt (PDT), a análise da LDO é um momento muito importante do conjunto de peças orçamentárias da Prefeitura. O pedetista lembra que o orçamento deste ano foi na ordem de R$ 3, 6 bilhões, devendo o do próximo ano ser ainda maior. a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e as prioridades da administração municipal para 2024. Então, mãos à obra!

Negros mortos

O deputado federal João Daniel (PT) está exigindo apuração sobre as mortes de quatro rapazes negros pela polícia sergipana. O fato aconteceu, no último sábado, em Aracaju. De acordo com a SSP, os quatro jovens reagiram à voz de prisão atirando contra os policiais, que revidaram. O deputado garante que a versão da comunidade é diferente: “Segundo populares, foram feitas rajadas de tiros contra os jovens, que tiveram os corpos ‘jogados’ de qualquer maneira em uma viatura do Pelotão de Choque”. Daniel pediu providências ao Ministério da Justiça, ao Ministério dos Direitos Humanos, além da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Misericórdia!

Boca de siri

Lembram daquela triste cena do deputado estadual Cristiano Cavalcante (União) jogando dinheiro pra cima, enquanto miseráveis disputavam os quaraminguás aos tapas? Pois o Ministério Público de Sergipe está apurando se o dito cujo feriu a lei, se afrontou a dignidade daquelas pobres pessoas. Acontece que até o fim do inquérito ninguém saberá nadica de nada, pois o MPE decretou sigilo nas investigações. Enquanto isso, Cristiano segue prestigiado como líder do governo na Assembleia. Aliás, o governador Fábio Mitidieri (PSD) nunca deu um pio sequer sobre a vergonhosa atitude do parlamentar aliado. Só Jesus na causa!

DC aposta em Mendoncinha

O ex-deputado federal Mendonça Prado será empossado, sábado próximo, na presidência do diretório do DC de Aracaju. Recém-chegado ao nanico Democracia Cristã, o bolsonarista Mendoncinha já é apresentado pelo partido como pré-candidato a prefeito de Aracaju. Tomara que a relação entre Prado e Airton Costa, mandachuva do DC em Sergipe, seja melhor do que foi a passageira amizade deste último com os ex-candidatos do Democracia Cristã a prefeito de Aracaju, em 2020, e a governador de Sergipe, em 2022, respectivamente, delegado Paulo Márcio e o doutor Cláudio geriatra. Ambos tiveram uma cuia de votos e terminaram as eleições enfezados com Airton Costa. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 26 de dezembro de 1936.

