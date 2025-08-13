Vereadores decidem pegar no pé do ex-prefeito de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Decididamente, alguns vereadores de Aracaju resolveram fazer marcação serrada contra o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Ontem, pelo menos quatro dos 26 parlamentares questionaram o parecer do Tribunal de Contas de Sergipe favorável à aprovação das contas do ex-gestor referentes ao ano de 2018. O quarteto considerou inaceitável aprovar o parecer que admite ter a gestão municipal aplicado apenas 20,01% da receita em educação, quando a lei diz que o mínimo aceitável é 25%. Anteriormente, o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos (PSD), já havia denunciado Nogueira por, segundo o pedessista, ter aplicado em outras áreas emendas participativas destinadas à saúde. Não fosse isso, duas CPI’s devem ser instaladas nos próximos dias para investigar o uso dos recursos oriundos das multas de trânsito e um possível superfaturamento do Natal Iluminado de 2024. Pelo visto, parte dos vereadores não pretende dar sossego ao ex-prefeito, que é pré-candidato a senador para contrariedade de muitos governistas, alguns deles aboletados na Câmara Municipal. Marminino!

Laércio relator

O senador Laércio Oliveira (PP) foi designado pela Comissão de Infraestrutura como relator da indicação de Pietro Mendes para a diretoria 4 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Laércio apadrinhou a indicação de Mendes, de quem se aproximou em razão de pautas comuns no setor de óleo e gás. O senador sergipano foi o relator da Lei do Gás e seguiu atuando em favor de propostas apoiadas por agentes do setor e consumidores industriais. Ah, bom!

Governadores reunidos

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), participa em Belém da 17ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores. O encontro, que acontece hoje, reunirá lideranças dos 26 estados e do Distrito Federal para discutir os preparativos da 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que será realizada na capital paraense entre os dias 10 e 21 novembro de 2025. A programação inclui a apresentação das contribuições estaduais aos eixos centrais da COP30, como descarbonização, financiamento climático, justiça ambiental e transição energética. Deus é mais!

Trânsito maluco

Os acidentes de trânsito registrados em Aracaju são em sua maioria consequência da falta de mobilidade reinante na capital sergipana. Quem pensa assim é o vereador Breno Garibalde (Rede). Segundo ele, o modelo de trânsito da cidade limita a integração e acessibilidade, além de contribuir para o aumento de acidentes. O parlamentar ressaltou que a SMTT registrou um aumento de 20% nos sinistros de trânsito em Aracaju, enquanto o Hospital João Alves revelou que 80% dos casos de traumas atendidos têm origem em acidentes de motocicleta. Só Jesus na causa!

Tirou de letra

A secretária estadual da Ação Social e 1ª dama Érica Mitidieri, se saiu pra lá de bem na palestra que fez, ontem, na Assembleia sobre as ações da pasta nos anos de 2023 e 2024. Depois de expor os dados técnicos na tribuna do plenário, a ilustre respondeu perguntas dos deputados e deputadas estaduais. Após cada resposta, Érica fez questão de agradecer aos parlamentares pelas sugestões apresentadas. Sobre o programa CNH Social em Sergipe, a secretária informou que dos primeiros 1.164 inscritos, cerca de 600 beneficiados ainda não realizaram todos os exames exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Nem precisa dizer que a palestra de Érica Mitidieri agradou as bancadas da situação e da oposição. Então, tá!

Segunda classe

A campanha eleitoral de 2026 terá dois tipos de candidatos: os contemplados pelo milionário Fundo Eleitoral e aqueles que não verão nadica de nada desse dinheiro público. É que os partidos vão usar a grana do fundão para custear as campanhas dos candidatos proporcionais com reais chances de vitória, principalmente as dos “donos” das legendas. Pior é que os relegados à segunda classe não terão a quem reclamar, pois a resolução da Justiça Eleitoral não deixa dúvida de que os partidos são livres para definir os critérios que serão empregados na distribuição de tais recursos. Coisas desse Brasilzão de meu Deus!

Encontro com escritor

E quem proferiu palestra, ontem, na Escola do Legislativo da Assembleia foi o jornalista e escritor Gilson Sousa, em mais uma edição do “Encontro com o Autor Sergipano”. Entre as obras de palestrante, destacou-se no evento “Quadrilha Junina Século XX – 52 anos de vitórias” (2016), resultado de ampla pesquisa sobre uma das mais tradicionais quadrilhas juninas do estado. Ao final, o escritor afirmou que ser autor de livro hoje no Brasil é uma tarefa um tanto inglória. Não é fácil, porque a leitura vem perdendo espaço na vida das pessoas”, lamentou. Creindeuspai!

Braços cruzados

Os auditores e auditoras fiscais tributários realizam, hoje, o segundo dia de paralisação para cobrar do governo estadual a abertura de diálogo sobre a pauta de reivindicações. A categoria também cruzou os braços ontem, tendo realizado manifestação para cobrar a manutenção de direitos dos auditores e auditoras. Em um novo ciclo de luta, com greve de dois dias por semana, a categoria compareceu em grande número no ato da Sefaz. “O movimento visa chamar a atenção do governador Fábio Mitidieri (PSD) para as medidas que consideramos ultrajantes, como a tentativa de retirada de direitos conquistados”, afirma o presidente do sindicato, José Antônio. Misericórdia!

Vota contra

A maioria dos eleitores não vota em candidatos financiados pelas indústrias do fumo, de armas, álcool e agrotóxicos. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, 92% dos entrevistados responderam que não apoiam candidatos que recebam recursos de indústrias de armas. Em seguida, aparecem as empresas de tabaco e de álcool (89% cada) e agrotóxico (82%), setores bancários (58%) e automobilístico (53%). Cruz credo!

Cadê o reajuste?

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) cobrou do governador Fábio Mitidieri (PSD) o envio para a Assembleia do projeto de lei reajustando os salários dos servidores da administração direta. O parlamentar lembrou que, antes do recesso parlamentar de julho último, o gestor havia prometido enviar a propositura para apreciação dos deputados, só que até agora neca de pitibiriba. Antes de Paulo Júnior, o cidadanista Georgeo Passos já havia feito a mesma cobrança ao governador, porém recebeu calado por resposta. A expectativa dos servidores é que o projeto chegue ainda este mês ao Legislativo, mas dificilmente os salários de agosto serão pagos com o prometido aumento. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal aracajuano O Nordeste, em 31 de dezembro de 1947.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias