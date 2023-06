08 de janeiro: Senador Rogério Carvalho afirma que cerco aos organizadores dos atos terroristas está se fechando

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), responsável pela investigação dos atos terroristas que resultaram na destruição das sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, reuniu-se nesta terça-feira, 08, para interrogar o coronel do Exército Lawand Júnior. A expectativa em torno desse depoimento é alta, especialmente para o senador Rogério Carvalho (PT/SE), que acredita que as informações reveladas serão cruciais para desvendar a trama por trás desses eventos chocantes.

O depoimento do coronel Lawand Júnior foi especialmente aguardado devido à sua relação com o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, bem como às conversas obtidas entre eles, que indicam possível envolvimento na organização dos atos terroristas. O senador Rogério Carvalho destacou a importância desse momento para a CPMI. “Vai ser um dia importante para essa CPI em função das revelações que foram feitas através da ligação do Lawand para o Mauro Cid. Isso revela, de fato, que o Brasil estava sob ameaça de um golpe militar”, afirmou, enfatizando a seriedade das informações obtidas.

Segundo o senador, há indícios de que “existia uma organização por trás dos atos terroristas, e todo o processo de preparação durou quatro anos”. “Agora, a CPMI busca esclarecer os motivos pelos quais o dia 8 de janeiro se tornou palco de um golpe contra a democracia e o estado de direito no Brasil. As evidências reunidas, até o momento, sugerem que esses eventos foram parte de uma tentativa de golpe em curso”, comentou.

Carvalho também questionou a postura do coronel Lawand Júnior, que compareceu amparado por um habeas corpus, sugerindo que ele “busca evitar responder às perguntas da CPMI”. “Mesmo que o coronel se recuse a responder, as transcrições das conversas entre Mauro Cid e Lawand já são evidências materiais que comprovam os atos golpistas ou a tentativa de golpe em andamento”, reforçou.

“A sociedade brasileira aguarda ansiosamente por respostas e pela verdade por trás desses atos que abalaram a democracia no país e estamos empenhando esforços para que tudo seja esclarecido e os responsáveis, tanto na organização quanto no financiamento e execução, sejam punidos”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes