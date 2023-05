100 dias pelas mulheres: Deputada Federal Delegada Katarina Feitoza celebra as conquistas do mandato em prol dos direitos femininos

Esta semana, a deputada federal Delegada Katarina chegou à marca de 100 dias de mandato. Nesse período, teve conquistas importantes para a garantia dos direitos das mulheres, além de ocupar espaços de decisão fundamentais para o avanço do debate em prol de políticas públicas para elas.

O primeiro Projeto de Lei da deputada, por exemplo, de número 437/2023, destina linhas de créditos para mulheres vítimas de violência, com carência de pagamento maior. A ideia é que a partir desses recursos, elas possam empreender em seus próprios negócios. “Com independência financeira, fica mais fácil quebrar o ciclo da violência”, justifica a Delegada Katarina.

Também foi da deputada a sugestão do acréscimo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para que professoras, em todos os níveis da educação, tenham a possibilidade, em razão de maternidade, adoção ou no caso de doença impactante dos filhos, de se afastarem pelo prazo mínimo de 180 dias, sem prejuízo do emprego ou salário.

“Precisamos garantir esse direito para todas as mulheres, para que possam se dedicar a seus filhos com mais tranquilidade nesse período tão sensível”, destaca a deputada, que tornou-se vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

A Comissão é um órgão fundamental da Câmara e tem o objetivo de garantir os direitos e a proteção das mulheres em todas as esferas da sociedade. “Trabalhamos diariamente para combater a violência contra a mulher, criar políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e garantam a representatividade feminina na política e em todos os setores”, destaca a parlamentar.

Além disso, tornou-se vice-presidente da Frente Parlamentar de Cuidado das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiência, Autismo e Doenças Raras. A deputada entende que essas mães precisam de atenção, já que se dedicam aos cuidados dos filhos, muitas vezes, por 24h do dia. “Essas mães passam a vida cuidando dos filhos, mas quem cuida delas? Então, é essencial ter alguém que possa olhar para elas com mais cuidado”, reitera.

Para a Delegada Katarina, esse é só o início de um mandato propositivo, que tem a defesa dos direitos femininos como um de seus eixos principais. “Continuaremos com um olhar diferenciado para as mulheres, pensando e criando políticas públicas para tornar o país um ambiente menos desigual para todas”, reforça.

Demais ações

Em 100 dias, a Delegada acumula 101 proposituras, entre Projetos de Lei, requerimentos, audiências públicas, Comissões e Frentes Parlamentares. “Temos um olhar diferenciado para a causa feminina, mas trabalhamos por todos os cidadãos e defendemos diversas bandeiras, como a da segurança pública e a geração de emprego e renda”, acrescenta.

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira