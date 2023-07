11º Congresso do SINDIFISCO será realizado esta semana

O 11º Congresso do Sindicato do Fisco de Sergipe (SINDIFISCO/SE) será nos próximos dias 27 e 28 (quinta e sexta-feira), no Espaço MultiEventos do Sindicato.

Durante os dois dias, o evento contará com a participação de personalidades públicas e auditores (as) fiscais renomados (as) do Distrito Federal e estadual. Na abertura do Congresso, a Palestra Magna será proferida pelo coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). Em seguida, o tema ‘Reforma Tributária sob as perspectivas do Fisco Estadual’ será apresentado pelo presidente da Fenafisco, Francelino das Chagas Valença Junior. A mesa terá como debatedores a secretária da Sefaz/SE, Sarah Tarsila e o auditor fiscal tributário da Sefaz/SE, Jeová Francisco.

Grande Plenária e workshops

O segundo dia do evento, dia 28/7 (sexta-feira), será específico para a categoria com a instalação da Plenária do 11º Congresso. Já no turno da tarde, serão realizados três workshops com palestrantes e debatedores do Fisco nacional e local.

Por Déa Jacobina