1ª Conferência Livre de Mulheres da CUT nesta sexta-feira no SINDISAN

Localizado na Rua Marechal Deodoro, Nº 1012, no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, o SINDISAN vai receber em sua sede nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, a Conferência Livre da Mulher.

‘Trabalho em Transformação: o impacto na vida das mulheres’ é o tema central da Conferência da Mulher que vai contar com a palestra da economista Flávia Rodrigues, coordenadora do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Adenilde Dantas, diretora da Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT/SE, reforçou o convite para todas as mulheres trabalhadoras que ainda não fizeram sua inscrição através do link:

https://forms.gle/ibuaFmmCtCKPDAWB6

“A economista do Dieese vai passar informações sobre o trabalho da mulher em Sergipe e no Brasil. A 1ª Conferência Livre de Mulheres da CUT vai ser muito importante também por causa das discussões e encaminhamentos para a Conferência Nacional de Mulheres que acontecerá no mês de setembro”, explicou Dantas.

Se você já fez sua inscrição, traga mais uma companheira para participar!

Por Iracema Corso