1ª Zona Eleitoral define Plano de Mídia para o horário eleitoral gratuito em Aracaju

Mais de 80 pessoas participaram da reunião, entre representantes de partidos, advogados e profissionais de imprensa

Nesta sexta-feira (23), o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) realizou solenidade pública, com aproximadamente 80 participantes (representantes de partidos, advogados e representantes de emissoras de TV e Rádios), para a elaboração do Plano de Mídia que servirá de referência para exibição do horário eleitoral gratuito de Aracaju. O evento contou com a participação de 7 emissoras de TV e 11 rádios. O encontro teve como objetivo garantir a transparência na distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita e definição das emissoras geradoras do sinal, o qual será retransmitido pelas demais TVs e Rádios.

O juiz eleitoral da 1ª zona, Rômulo Dantas Brandão, deu início à reunião cumprimentando os presentes e enfatizando a importância do evento: “o evento marca um passo essencial no processo democrático. A colaboração de todos é fundamental para assegurar que a propaganda eleitoral gratuita seja realizada dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação eleitoral”.

Na sequência, a promotora eleitoral que atua perante a 1ªZE, Cláudia Daniela de Freitas Silveira Franco, usou a palavra e reforçou a responsabilidade de todos os envolvidos no processo eleitoral:

“Nosso compromisso é com a lisura e a transparência. O processo eleitoral é um dos pilares de nossa democracia. Juntos podemos garantir que os princípios da justiça e da igualdade sejam preservados.”

A condução da reunião foi feita por Maria Carmem Souza Santos, chefe do cartório da 1ª zona, e a apresentação dos detalhes técnicos ficou a cargo do servidor Olavo Cavalcante, da Coordenadoria de Gestão da Informação. Entre os temas discutidos, foram definidos a ordem de veiculação e o tempo destinado aos programas eleitorais no rádio e na TV. A propaganda eleitoral gratuita começa no dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro.

Clique no link a seguir para baixar o Plano de mídia 2024.

Fonte TRE/SE