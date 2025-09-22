2ª Zona Eleitoral está convocando eleitores dos bairros Capucho, Centro, Jardins, Pereira Lobo, Ponto Novo e São José, no município de Aracaju

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) está chamando as(os) eleitoras(es) da 2ª Zona Eleitoral de Aracaju para regularizar o cadastro biométrico. A segunda etapa da convocação, voltada para as(os) moradoras(es) dos bairros Capucho, Centro, Jardins, Pereira Lobo, Ponto Novo e São José, inicia hoje, 22 de setembro, estendendo-se até o dia 3 de outubro. Quase três mil eleitores desses bairros ainda não têm a biometria cadastrada. Assista ao vídeo produzido pelo TRE-SE e saiba como consultar sua situação eleitoral.

Para ser atendido é preciso agendar o atendimento no site oficial do TRE-SE e comparecer à Central de Atendimento ao Eleitor (Rua Itabaiana, 580, bairro São José), das 7h às 13h. Leve um documento oficial com foto e comprovante de residência. É importante ressaltar que as(os) eleitoras(es) que queiram se antecipar, ainda que de outros bairros e do interior de Sergipe, também podem realizar o agendamento.

A terceira e última etapa do chamamento dos eleitores da 2ª Zona Eleitoral começará no dia 6 de outubro, para as(os) moradoras(es) dos bairros Cirurgia, Getúlio Vargas, Inácio Barbosa, Novo Paraíso, Praia 13 de Julho, Salgado Filho e Siqueira Campos.

Concluído o chamamento das(os) eleitoras(es) com pendências na biometria da 2ª Zona Eleitoral de Aracaju, o TRE-SE iniciará a convocação das demais Zonas Eleitorais. Em todo o Estado de Sergipe, aproximadamente 90 mil eleitoras(es) precisam cadastrar os dados biométricos.

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a Ouvidoria do TRE-SE pelo WhatsApp (79) 99948-1969, telefone (79) 3209-8777, Balcão Virtual ou e-mail ouvidoria@tre-se.jus.br. Pelo link a seguir é possível consultar a situação do seu título de eleitor : Consulta ao título de eleitor.

Fonte TRE-SE