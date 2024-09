2º ENCONTRO DE BEM ESTAR DO SERGIPEPREVIDÊNCIA ACONTECE NO PRÓXIMO SÁBADO, DIA 28, EM ARACAJU

Aposentados e pensionistas da rede estadual terão uma manhã diferenciada neste sábado, 28, quando será realizado o 2º Encontro de Bem-Estar do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe (SergipePrevidência), que vai acontecer a partir das 7 horas no Parque da Sementeira, em Aracaju. Com a proposta de levar esporte, lazer e diversão para os beneficiários e a sociedade sergipana, o evento é uma das diversas ações do programa Melhor Idade, que transforma a previdência sergipana em um centro de convivência multidisciplinar dos beneficiários da rede estadual.

Voltado para os aposentados e pensionistas da rede estadual, que podem levar acompanhantes, e para toda a sociedade sergipana, o 2º Encontro de Bem-Estar é realizado pelo SergipePrevidência em parceria com as secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), com o apoio do Ipesaúde, Banese Corretora, Faculdade Estácio e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) de Aracaju.

Mais informações podem ser consultadas por meio do número (79) 3198-0800 – ligação telefônica e mensagem de whatsapp – e pelo e-mail programas@sergipeprevidencia.se.gov.br.

Programação

7h – Abertura

7h30 – Alongamento

8h – Caminhada

8h30 – Aula de dança, serviços de saúde física, mental e estética (Ipesaúde, Banese Corretora e Faculdade Estácio)

9h – Palestra (profissionais da Saúde)

10h30 – Encerramento (atração musical)

Foto: Jorge Henrique