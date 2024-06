2º Encontro do Fórum das CCJR’s acontece nos dias 5 e 7 de junho

Permitir um ambiente de discussão, conhecimento e aperfeiçoamento através de um movimento contínuo para o fortalecimento das Comissões de Constituição, Justiça e Redação de todo o país. Entre os dias 5 e 7 de junho, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), em parceria com a União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) e o Colegiado Permanente de Comissões de Constituição e Justiça promove o 2° Encontro do Fórum de Comissões de Constituição e Justiça e de Redação Final (CCJR’s). O evento será realizado no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), em Aracaju.

Parlamentares, juristas e técnicos legislativos de vários estados terão oportunidade de debater temas como o papel das Comissões de Constituição e Justiça no controle de constitucionalidade, técnica legislativa e o pacto federativo.

“Nos próximos dias Sergipe terá uma maior visibilidade no cenário nacional com destaque para pautas da Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos um número considerável de inscrições e as expectativas são as melhores para a realização do Fórum”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade.

O presidente da CCJ da Alese, deputado Cristiano Cavalcante, reforça a importância do estado em sediar o Fórum. “Sergipe estará no centro do debate nacional discutindo, por exemplo, a atuação das CCJRs e a iniciativa será um marco para Alese e Unale. Vale ressaltar que a comissão organizadora segue empenhada nos preparativos na ideia de proporcionar um evento de qualidade”, disse.

Para o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese e coordenador científico do evento, Igor Albuquerque, a ação contará com ilustres participações. “Já temos presenças confirmadas de grandes nomes das Assembleias Legislativas, assim como autoridades constitucionalistas, servidores legislativos e operadores do Direito. O Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado Ismael Crispin, o Prof. Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado e o Prof. Dr. Marcelo Labanca Corrêa de Araújo integram a programação”, concluiu.

Por Shis Vitória – Alese