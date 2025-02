2º SEMINÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA FORTALECE INTEGRAÇÃO DO GOVERNO PARA CUMPRIMENTO DE METAS BIÊNIO 2025-26

O Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Casa Civil (Secc) e de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) concluiu na última terça-feira, 4, o segundo dia do 2º Seminário de Gestão Estratégica.

O evento, que contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, reuniu representantes da administração direta e indireta, seus executivos e gestores das pastas de Planejamento e Comunicação, com objetivo de fazer uma avaliação sobre a execução de projetos no primeiro biênio e sobre as expectativas em torno das metas para o biênio que se inicia neste ano de 2025 e segue até 2026.

“Sempre trabalhamos com planejamento estratégico, afinal, sabemos muito bem aonde queremos chegar. Fazemos reuniões periódicas justamente para que possamos cobrar das secretarias e órgãos a execução adequada dessas metas para trazermos resultados efetivos para a população”, destaca o governador Fábio Mitidieri.

Para o secretário da Seplan, Julio Filgueira, que apresentou um painel sobre os dados gerais de planejamento estratégico do Estado de Sergipe, o momento foi uma oportunidade singular de visualizar, em conjunto, o que o Governo já alcançou nestes primeiros dois anos e o que ainda deverá ser realizado até o ano de 2026.

“Foram mais de 10 horas com todos os principais dirigentes do Estado, diretorias de planejamento, assessorias e a liderança firme e presente do nosso governador. Um balanço dos primeiros dois anos de gestão, onde validamos o portfólio de projetos estratégicos com mais de 110 projetos e reafirmamos as prioridades para os próximos períodos”, afirma Julio.

O secretário da Casa Civil, Jorginho Araújo, destacou a importância de unir esforços conjuntos neste segundo biênio, ressaltando a importância da gestão integrada com foco em resultados.

“O seminário foi essencial para alinharmos estratégias, avaliarmos nossas metas e garantir que o governo continue entregando aquilo que realmente faz parte das demandas e necessidades dos sergipanos. Vamos consolidar os resultados adquiridos nesses dois anos e, nos próximos dois, avançaremos, ampliando conquistas e promovendo um estado cada vez mais desenvolvido”, destaca,

Integração entre as pastas

A programação contou, também, com um painel da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), conduzido pelo secretário Cleon Nascimento, reforçando aos gestores a importância do Planejamento e da Comunicação caminharem juntos em busca de uma comunicação mais eficaz à população.

O subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan, Ciro Brasil, responsável pelo Observatório de Sergipe, apresentou um painel de indicadores estratégicos, demonstrando, através de números, o crescimento do estado nos últimos anos em um comparativo por eixos de atuação.

No turno da tarde, o secretariado dialogou com o governador a respeito das principais conquistas e dos desafios encontrados, de forma a buscar solucioná-los por meio de uma gestão integrada entre as pastas, com suporte técnico de dados e indicadores. Para isso, foi feita uma leitura dos projetos estratégicos do Governo por eixo e um balanço do que já foi realizado e do status dos projetos que estão em andamento ou a realizar.

Também foi lançada a inteligência artificial da plataforma de monitoramento dos projetos do Governo, a Target, como forma de aproximar ainda mais os secretários, gestores e comunicadores aos dados oficiais e andamento das ações governamentais.

Foto: Erick O’Hara