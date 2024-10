2º Turno: Sorteio das urnas que serão auditadas no sábado

Neste sábado (26), véspera do 2º Turno, entre 7h e 12h, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE), haverá a cerimônia pública de escolha das 6 urnas que serão auditadas no 2º turno das Eleições Municipais de 2024. Foram convidados representantes dos partidos políticos, bem como representantes de entidades fiscalizadoras, os quais poderão escolher as urnas que passarão pela auditoria. Caso nenhum representante compareça, a escolha das seções será feita por meio de sorteio.

Cinco urnas serão recolhidas (urnas que seriam utilizadas na eleição) e levadas para o Iate Clube de Aracaju. Uma urna do Centro de Excelência Atheneu Sergipense passará por auditoria no próprio colégio. Urnas reservas serão preparadas para substituir os equipamentos que serão auditados.

Durante a cerimônia de escolha dos dispositivos que serão inspecionados, os representantes dos partidos políticos e coligações preencherão cédulas de papel com votos para o cargo de prefeito. As cédulas serão guardadas e lacradas em urnas de lonas, as quais serão fechadas, assinadas e abertas somente no domingo (dia da eleição/auditoria).

Tanto a cerimônia de escolha das urnas (sábado), quanto o procedimento de auditoria (domingo) são abertos ao público e à imprensa.

Como Funciona o Teste de Integridade sem biometria?

O Teste de Integridade sem biometria das urnas eletrônicas funciona da seguinte maneira: no dia das eleições, das 8h às 17h, no Iate Clube de Aracaju, 5 urnas escolhidas pelas entidades fiscalizadoras passarão pelo procedimento.

Durante a execução da auditoria, no domingo, cada cédula de papel é retirada da urna de lona e os votos são digitados no Sistema de Auditoria. Em seguida, esses votos são registrados na urna eletrônica, e cada movimento é gravado em filmagem e transmitido em tempo real pelo canal oficial do TRE/SE no YouTube. Ao final, às 17 horas, os votos do Boletim de Urna (BU) impresso serão comparados com os totalizados pelo Sistema de Auditoria.

Teste de Integridade com Biometria

O Teste de Integridade com biometria será realizado no Centro de Excelência Atheneu Sergipense. Após concluírem a votação, os eleitores da seção escolhida durante a cerimônia de sábado serão convidados a habilitar, com sua biometria, na sala ao lado, uma urna eletrônica inseminada com os mesmos dados da urna usada na votação. Os eleitores que aceitarem o convite deverão assinar um Termo de Consentimento, autorizando o uso de sua biometria exclusivamente para o teste. Após habilitar a urna, o eleitor poderá se retirar do local ou, se preferir, acompanhar os procedimentos de auditagem.

É importante ressaltar que o sigilo do voto será preservado integralmente, e em nenhum momento o eleitor será questionado sobre suas escolhas na urna. O acompanhamento dos testes é uma oportunidade para reforçar a confiança no sistema de votação eletrônico, fundamental para a democracia. Para mais detalhes, baixe o Folder explicativo do Teste de Integridade com Biometria.

Teste de Autenticidade dos Sistemas

O Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais acontece no dia da eleição, na própria seção eleitoral, antes do início da votação, e tem o objetivo de verificar a autenticidade (assinaturas digitais) e a integridade (resumos digitais) dos softwares das urnas instaladas nas seções eleitorais. Três urnas passarão por esse procedimento.

Transparência

A Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas é uma espécie de votação paralela, realizada por todos os Tribunais Regionais Eleitorais, por meio de amostragem, e serve para demonstrar o correto funcionamento da captação e da apuração dos votos nas urnas sob condições normais de uso. Essa auditoria ocorre no mesmo dia e hora da votação e é feita com a participação de representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Ministério Público e de qualquer interessado.

Cada movimento é gravado em filmagem e transmitido em tempo real pelo canal oficial do TRE/SE no YouTube. Ao final, às 17 horas, os votos de cada candidato no Boletim de Urna (BU) impresso serão comparados com os totalizados pelo Sistema de Auditoria. Todas as auditorias já realizadas confirmaram a equivalência entre os votos contidos nas cédulas (digitados nas urnas) e o resultado apresentado pelo boletim de urna.

Fonte TRE/SE