Deputado Cristiano Cavalcante pede desculpas publicamente por fato ocorrido em Ilhas das Flores

O líder do governo na Assembléia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado estadual Cristiano Cavalcante (União Brasil), teve um vídeo com a sua participação que viralizou nas redes sociais neste final de semana. Na oportunidade, o parlamentar participava de festa organizada por uma cooperativa do município de Ilha das Flores [cidade que foi administrada por ele em dois mandatos].

No vídeo, o líder aparece repassando e jogando dinheiro ao alto. “Dei R$ 5 reais para um, R$ 10 reais para outro com o objetivo de contribuir com a realização de festa das bandas que ocorreria na praça do município”, disse.

Questionado sobre a situação, durante a realização de coletiva retransmitida com exclusividade na edição desta segunda-feira (08), do programa jornalístico “Sergipe Verdade”, com apresentação do radialista George Magalhães, o deputado se justificou.

De acordo com o líder, em minuto algum houve o interesse de humilhar alguém. “Quem me conhece sabe o quanto eu fiz para o povo de Ilha enquanto prefeito e, o que estou fazendo e ajudando como deputado estadual “, detalhou.

Para Cristiano, que foi o deputado estadual mais votado na eleição de 2022, está havendo uma tentativa de quererem denegrir a imagem, de quererem transformar um ato que não teve nenhum tipo de repercussão na cidade. Com o objetivo de transformar em algo “de outro mundo”.

Na ocasião, estavam presentes crianças, adolescentes e idosos em uma fila. “Infelizmente ou, desapropriadamente, alguém fez uma filmagem e a espalhou nas redes sociais. Quando sabemos que não temos controle sobre isso”, explicou. Prosseguindo, Cristiano frisou que não pediu para que vídeo fosse retirado ou excluído. Tendo feito apenas a divulgação de nota.

“A minha trajetória e forma de trabalhar todos do estado conhecem. Infelizmente, pessoas do mal aproveitam essa situação para transforma-la em algo que não existe”, ressaltou.

A associação que foi feita da ação do deputado com o apresentador Sílvio Santos [proprietário do SBT], acostumado a jogar dinheiro ao alto para agradar os participantes do programa que apresenta na televisão, foi comentada. “É uma questão até hilária, eu não tenho essa prática de fazer isso. O tumulto era muito grande”, citou.

Concluindo, Cristiano enfatizou não tratar -se de besteira, que não deve-se repetir.”Reconheço o erro”, finalizou.

Com informações da rádio SIM 94, 3 Fm

Por Elder Santos