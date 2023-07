Partido Democracia Cristã discute ideias e lança Mendonça Prado pré-candidato a prefeito de Aracaju

Foi um sucesso o encontro da Democracia Cristã no último sábado, 15 de julho, em Aracaju

O presidente regional, Aírton Costa, e dirigentes de vários municípios compareceram para prestigiar a posse do advogado Mendonça Prado na presidência da Democracia Cristã da capital sergipana.

Vários filiados, convidados e simpatizantes participaram do encontro que se caracterizou como um ato que marca o início de uma nova fase da sigla.

A agremiação partidária que tem se destacado por ser independente, tem priorizado a formatação de projetos de desenvolvimento das cidades, adotando ideias que estimulam a elevação dos Índices de Desenvolvimento Humano – IDH.

Os partidários têm enfatizado a necessidade de aperfeiçoamento do sistema educacional, defendendo a tese de investimentos no ensino fundamental, que é de responsabilidade dos Municípios. Para eles é importante incentivar a implantação de escolas integrais em tempo integral e valorizar os professores.

Os membros da Democracia Cristã mostraram em seus pronunciamentos que é imperioso melhorar a infraestrutura dos municípios, levando em consideração a execução de projetos na área de saneamento básico. Nesse caso, os planos do partido se baseiam nos estudos científicos que revelam o grau de evolução social onde se realizam tratamento de esgotos, distribuição de água tratada, limpeza pública e assim por diante. Lembraram que para cada dólar aplicado em saneamento, 5 dólares são economizados no setor de saúde.

As informações a formulação de excelentes ideias para o aprimoramento de serviços essenciais como o transporte público.

Os interlocutores disseram que o que está sendo elaborado para ser submetido à apreciação da sociedade em 2024 abrange todas as obrigações da municipalidade. Por essa razão, muitos técnicos serão ouvidos, seminários serão realizados e o contato com a população será intensificado.

A Democracia Cristã deve ser reconhecida como um partido propositivo que almeja lutar para melhorar as condições de vida da população. Dessa maneira, assuntos como o crescimento ordenado das cidades, preservação do meio ambiente, geração de emprego e renda estarão sempre na ordem do dia.

A reunião foi prestigiada por políticos renomados como o radialista Gilmar Carvalho, o odontólogo Ruy Dórea, as professoras da UFS Denise Albano e Brancilene, o militar Petter Costa, o Coronel Pontual e outros.

A partir de agora o Democracia Cristã vai procurar ampliar o quadro de pré-candidatos aos cargos de vereador e prefeito.

O nome de Mendonça foi oficializado pré-candidato a prefeito de Aracaju.

Entre os presentes estavam Israel Sarmento de São Cristóvão, Zezinho Vieira de Santo Amaro das Brotas, Lourival Mendes e Renato de Lagarto, Gilvan Mecenas da Barra dos Coqueiros, Cesar de Pencha de Itaporanga D’Ajuda, Coronel Pontual de Nossa Senhora do Socorro, Ruy Dória de Simão Dias, Isaac de Canindé do São Francisco, Baito de Tete de Gararu, Dr Paulo Soares, Pastor Batista, Márcio do Moema Meire, engenheria Patrícia, Rafael Frosi, Renilson Meneses, Almir brasinha, Breno Américo, Giovanna Rosa, Valdson Santos, Ranulfo Degenaldo e muito outros que abrilhantaram o encontro.

Texto e imagem assessoria