Senador Alessandro entrega 4 milhões em máquinas e equipamentos na Codevasf

Os investimentos beneficiam 18 municípios sergipanos

Nesta terça-feira (18), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) oficializou a entrega, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), de máquinas e equipamentos a associações e cooperativas de 18 municípios sergipanos. Os investimentos são de R$ 4 milhões e incluem tratores, computadores, kits de panificação, kits de costura, forrageiras e implementos agrícolas.

“Hoje realizamos essa significativa entrega na Codevasf, muito esperada por associações e cooperativas sergipanas. São ferramentas para que as pessoas possam, pelas suas próprias mãos, produzir renda e emprego. Essa é a nossa grande missão, proteger os sergipanos naquilo que eles mais precisam. Fico feliz com essa entrega e por contribuir com mais renda, mais emprego e mais oportunidades para nosso povo”, afirmou o senador Alessandro.

As máquinas e equipamentos foram entregues à associações, cooperativas e instituições dos municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Estância, Carira, Gararu, Itabaianinha, Malhador, Japaratuba, Salgado, Moita Bonita, Pirambu, Brejo Grande, Umbaúba, Monte Alegre, Nossa Senhora de Lourdes, São Domingos.

Gerardo, da Associação Santa Rita do Açuzinho, do município de Lagarto, comemorou a aquisição de um trator que vai auxiliar na produção e aumentar a renda das famílias. “Gostaria de agradecer ao senador Alessandro Vieira por essa entrega para nossa comunidade, que é um trator com implementos agrícolas. Esse trator vai trazer um imenso benefício para nossos agricultores familiares. Vamos poder cultivar a terra no tempo certo e fazer com que nossa comunidade e nossas famílias tenham uma renda melhor, com essa ajuda que veio que foi o trator”, celebrou.

O maquinário será essencial para promover desenvolvimento e gerar oportunidades. A entrega dos bens ocorreu na sede da Codevasf em Sergipe e contou com a presença do senador Alessandro Vieira, do superintendente da Codevasf em Sergipe, Thomas Jefferson França da Costa, do deputado Georgeo Passos, lideranças políticas e representantes das instituições.

Fonte e foto assessoria