Estado de Sergipe terá investimento de R$ 40,3 milhões para conclusão de obras em escolas e creches

Dois ministros de Estado do Governo Lula, Marcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Camilo Santana, da Educação, estiveram na capital sergipana para apresentar as novas políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC).

Eles foram recepcionados pelo governador Fábio Mitidieri ( PSD), o presidente do Poder Legislativo Jeferson Andrade (PSD), secretários do Executivo, autoridades políticas do município, deputados federais eleitos por Sergipe e por deputados da Casa Legislativa de Sergipe.

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o estado de Sergipe terá um investimento de cerca de R$ 40,3 milhões para a conclusão de obras em escolas e creches.

Durante o evento foram assinados termos de compromisso com o projeto Nacional Criança Alfabetizada e o Programa Escola em Tempo Integral, que tem como objetivo ampliar a permanência dos estudantes nas escolas.

Em Sergipe, a adesão ao programa Nacional Criança Alfabetizada, que tem como meta garantir a alfabetização de todas as crianças até o segundo ano do ensino fundamental é 91%, faltando a inserção de sete dos 75 municípios do estado.

Foto ASN