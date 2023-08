Diretório estadual do PT/SE emite nota de repúdio pela “atitude abominável do deputado governista, Marcelo Sobral”

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) de Sergipe emitiu nesta sexta-feira (04) nota de repudio pela declaração do deputado estadual Marcelo Sobral. A nota diz que “os servidores públicos de Sergipe merecem respeito”.

Veja a nota na integra

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) de Sergipe vem a público repudiar a atitude abominável do deputado governista, Marcelo Sobral, que, de forma desrespeitosa, ofende os servidores públicos estaduais ao proliferar inverdades sobre o Ipesaúde, no afã de defender a indefensável política de desmonte daquela autarquia pelo governo do estado.

Os servidores públicos de Sergipe merecem respeito. O absurdo aumento de 50% do Ipesaúde é parte de uma série de ações as quais os sergipanos e sergipanas estão sofrendo, em mais uma demonstração de falta de compromisso do atual governo com a classe trabalhadora, além de tratar os desempregados e desvalidos com ações humilhantes, visando um comportamento submisso e, negando assim, a autonomia necessária ao exercício da cidadania.

Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores

Aracaju, 04 de agosto de 2023