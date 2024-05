Governo elabora relatório para buscar soluções em localidades afetadas por chuvas no estado de Sergipe

O governador em exercício de Sergipe, Zezinho Sobral, foi aos municípios de Laranjeiras, Riachuelo e Maruim, na grande Aracaju, nesta quarta-feira, 15, para avaliar as áreas afetadas pelas chuvas da última semana. Em Maruim, Zezinho ainda assinou ordem de serviço para reforma da quadra esportiva do Colégio Estadual Felipe Tiago Gomes.

Segundo o chefe do Executivo estadual, as visitas seguem uma determinação do governador Fábio Mitidieri, que solicitou a verificação dos locais que registraram danos. “O governador Fábio, antes de viajar, deliberou sobre essas visitas aos municípios que sofreram com alagamentos recentemente com as fortes chuvas. Em Laranjeiras, por exemplo, verificamos a contenção do muro de gabião, que precisa ser refeita, e a questão para incluir também o rio Cotinguiba nas solicitações feitas”, informou.

Zezinho também verificou o andamento de obras nos municípios. Em Laranjeiras, da rodoviária e do Ponto de Encontro Comunitário (PEC); em Riachuelo, a praça Sizenando Abreu; e, em Maruim, a reforma do Colégio Estadual Doutor Alcides Pereira, assim como o Colégio Estadual Felipe Tiago Gomes, ao qual autorizou a reforma da quadra de esportes – o investimento da obra é superior a R$ 1,1 milhão.

Necessidade dos municípios

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Igor Albuquerque, destacou que em virtude das fortes chuvas que precipitaram na região na última semana, o governador, preocupado com a situação, chamou a Defesa Civil e a Sedurbi para traçarem as medidas preventivas necessárias nessas ocasiões.

“De início, foi solicitado pelo governador o relatório da situação dessas localidades e alguns serviços que se consegue estimar para serem feitos e evitar esse tipo de ocorrência novamente, para que o governador possa buscar junto ao Governo Federal alguns recursos. Junto a isso, a Sedurbi providenciará estudos mais detalhados de cada situação para preparar materiais de execução de serviço e, assim, que tivermos os recursos,realizarmos as obras necessárias”, detalhou o gestor da Sedurbi.

Representando a gestão de Laranjeiras, o vice-prefeito Janio Dias pontuou que desde o início dos registros ocasionado pelas chuvas, o Governo do Estado agiu para minimizar os danos no município. “A assistência do Estado foi excelente, inclusive a primeira-dama esteve aqui para verificar. No município, a principal área que sofreu com a chuva foi no povoado Pastora e é de grande importância a presença do governador em exercício para ver in loco como está a situação e as obras do governo em andamento em Laranjeiras também”.

Em Riachuelo, o prefeito Petinho de João Grande informou que o bairro Divineia foi o mais prejudicado pelas chuvas.

Já em Maruim, após visitar a região às margens do Rio Ganhamoroba ao lado de Zezinho Sobral, o prefeito Gilberto Maynart reafirmou o apoio que o Estado vem dando para amenizar os impactos do fenômeno meteorológico. “É uma alegria receber Zezinho Sobral, governador em exercício, aqui em Maruim. O nosso município está vivendo um momento crítico, agora, com inundações, e a presença do Governo do Estado vem pra nos ajudar a vencer essa barreira”, colocou.

Foto: André Moreira