PESQUISA REALTIME/BIG DATA DA TV ATALAIA MOSTRA EMÍLIA CORRÊA COM 26%, YANDRA MOURA 13% E DANIELLE GARCIA 11%

A TV Atalaia divulgou na noite desta segunda-feira (11), no Jornal do Estado, uma pesquisa sobre a preferência do eleitorado para prefeito de Aracaju.

A emissora informou que o levantamento foi realizado pelo Instituto Realtime/Big Data, sob encomenda da TV Atalaia, e a coleta de dados foi realizada entre os dias 8 e 10 de junho.

O Instituto informou que foram ouvidos mil eleitores, sendo 55% mulheres e 45% homens. A margem de erro da pesquisa é de 3%, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número SE 02812/2024.

Na pesquisa estimulada, Emília Corrêa aparece com (26%), Yandra Moura (13%), Danielle Garcia (11%), Fabiano Oliveira (7%), Luiz Roberto (5%), José Paulo (1%), Candisse Carvalho (1%) e Niully Campos (1%).

17% afirmaram que votariam branco ou nulo e 18% não sabem ou não responderam.

pesquisa do Realtime/Big Data para a TV Atalaia também mediu o índice de conhecimento e votabilidade dos pré-candidatos a prefeito de Aracaju. Confira os resultados:

Emília Corrêa (PL)

15% votariam com certeza

38% poderiam votar

40% não votariam

7% não conhecem o suficiente para opinar

Yandra Moura (União Brasil)

5% votariam com certeza

40% poderiam votar

33% não votariam

22% não conhecem o suficiente para

Danielle Garcia (MDB)

5% votariam com certeza

46% poderiam votar

35% não votariam

14% não conhecem o suficiente para opinar

Fabiano Oliveira (PP)

2% votariam com certeza

23% poderiam votar

40% não votariam

35% não conhecem o suficiente para opinar

Luiz Roberto (PDT)

2% votariam com certeza

19% poderiam votar

41% não votariam

38% não conhecem o suficiente para opinar

José Paulo (Novo)

1% votaria com certeza

12% poderiam votar

27% por cento não votariam

60% não conhecem o suficiente para opinar

Niully Campos (PSOL)

1% votaria com certeza

17% poderiam votar

26% não votariam

56% não conhecem o suficiente para opinar

Candisse Carvalho

1% votaria com certeza

14% poderiam votar

56% não votariam

29% não conhecem o suficiente para opinar

Com informações do Jornal do Estado, da TV Atalaia