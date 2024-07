GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI INAUGURARÁ O ESCRITÓRIO DA AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO, EM SÃO PAULO

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, deu mais um passo no caminho do desenvolvimento sergipano.

Nesta segunda-feira (15), inaugurará o Escritório da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), em São Paulo, centro financeiro do país. A iniciativa promete atrair investimentos para Sergipe, com foco na geração de emprego e renda. O evento contará com a presença de diversas autoridades e representantes do setor empresarial.

Localizado no Edifício The Flag, na rua Bandeira Paulista, 726, no bairro Itaim Bibi, o escritório da agência que atua na criação de ambientes favoráveis de negócios para o Estado atuará em um dos centros econômicos mais importantes do mundo para mostrar as potencialidades de Sergipe em diversos setores como turismo, logística, energia renovável, inovação, dentre outros, para investidores nacionais e internacionais, a fim de contribuir para o avanço da competitividade dos setores econômicos com equidade, inovação e sustentabilidade.

Além da inauguração do Escritório, o governador Fábio Mitidieri segue com uma agenda interestadual intensa para atrair mais negócios para Sergipe. Uma das principais atividades previstas é a reunião com a presidente da Petrobras, Magna Chambriard, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 18, onde discutirão o Projeto Águas Profundas (SAP) entre outros. A expectativa é que essas ações contribuam significativamente para o crescimento econômico e a geração de empregos no estado.

Por Ana Dulce