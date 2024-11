EMILIA E RICARDO VISITAM TODOS GABINETES PARLAMENTARES EM BRASÍLIA E APRESENTAM DEMANDAS DE ARACAJU

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), acompanhada do vice-prefeito Ricardo Marques e de sua comitiva, realizou uma visita aos gabinetes dos parlamentares sergipanos em Brasília nesta semana. Emília e sua equipe discutiram projetos prioritários para a capital sergipana, visando captar recursos e investimentos para áreas cruciais como saúde, educação, transporte, segurança, habitação, entre outros.

Eles estavam acompanhados do ex senador Eduardo Amorim, de Itamar Bezerra, esposo de Emília Corrêa, e do jornalista Cícero Mendes.

Dos 11 parlamentares sergipanos, 9 foram contatados pessoalmente, enquanto os deputados Rodrigo Valadares e Yandra Moura foram representados por assessores devido a compromissos oficiais. Emília e Ricardo foram muito bem recebidos, com todos os parlamentares se colocando à disposição da nova gestão.

Em cada visita, foram detalhadas demandas estratégicas, incluindo a construção de creches, unidades de saúde, espaços para pessoas neurodivergentes, e melhorias na infraestrutura urbana e turística de Aracaju. Segundo Emília, estas prioridades refletem as necessidades mais urgentes da população, com destaque para a saúde, transporte e moradia. “Os nossos dois mandatos como vereadora, as pesquisas e o contato com a população, mostram que essas são as maiores demandas dos aracajuanos,” afirmou a prefeita eleita.

O vice-prefeito Ricardo Marques enfatizou a urgência das demandas e a expectativa de entregar resultados rapidamente. “A gente já quer, em janeiro, um resultado para a população, por isso estamos aqui. E estamos felizes, porque as portas estão abertas, a nossa bancada sergipana está disposta a ajudar”.

Com o senador Rogério Carvalho foram discutidas pautas como a construção de centros de diagnóstico por imagem e habitação popular. Ele afirmou que é necessário um apoio contínuo do governo federal para garantir moradia e saúde dignas. “Aracaju precisa de mais do que emendas parlamentares; precisamos de recursos do orçamento geral da União”.

Em alinhamento, o senador Alessandro Vieira reafirmou o compromisso com a segurança pública e a ampliação das moradias populares. “A gente aqui, está à disposição para ajudar, Aracaju é uma cidade muito importante, a gente torce para que as coisas funcionem, nossa equipe está de portas abertas. Para esse ano, por coincidância, a gente está com foco muito grande em moradia popular, a gente fez grandes investimentos em muitas áreas, inclusive moradias em Socorro, e agora, queremos fazer em Aracaju”, disse.

O senador, Laércio Oliveira, parabenizou a atitude de Emília de buscar apoio federal, essencial para potencializar os investimentos na cidade. “É um prazer muito grande recebê-los aqui, e Aracaju é a princesa do nosso estado, é a nossa capital, e eu tô muito feliz em receber um pedido que você trouxe, acho que você começa com o pé direito em buscar recursos no congresso nacional, agora, precisamos pensar no bem-estar do nosso povo, e da nossa gente, e o povo escolheu Emília e Ricardo, e o nosso gabinete está à disposição de vocês para o que precisarem”, disse o senador.

No encontro com o deputado federal Thiago de Joaldo, este manifestou alegria em poder contribuir com a futura gestão de Emília, comprometendo-se a destinar emendas para projetos de infraestrutura urbana e social. “O povo de Aracaju precisa dessa contribuição, torço muito que Emília e Ricardo façam uma boa gestão, e desejo sucesso, que Aracaju se orgule muito desse trabalho que começa em janeiro”, afirmou.

Já o deputado Ícaro de Valmir garantiu apoio para o hospital na zona de expansão e a reforma do Mercado Central, além da urbanização de praças públicas. “Vocês estão em casa, pode ter certeza que contará com a nossa contribuição, o nosso gabinete é o seu gabinete também Emília, estamos totalmente a disposição da prefeita de Aracaju, e do povo de Aracaju”, destacou.

A deputada delegada Katarina Feitosa expressou entusiasmo ao apoiar Emília e Ricardo: “Estou muito feliz em receber aqui da nossa prefeita eleita, Emília Corrêa e seu vice Ricardo já trouxeram propostas solicitando indicações de emendas, e a gente já se comprometeu porque é bom para Aracaju e bom para o meu mandato também, e desejar boa sorte”.

Em uma conversa com Gustinho Ribeiro, foram discutidos investimentos em saúde básica e educação infantil, como a construção de uma UBS e novas creches. Gustinho ressaltou seu compromisso em colaborar para o sucesso de Aracaju, oferecendo total apoio do seu gabinete.

A agenda de Emília e Ricardo foi encerrada com uma reunião no escritório da Secretaria de Representação de Sergipe em Brasília, onde foram recebidos por Fábio Reis, fortalecendo a cooperação com representantes estaduais e federais.

Principais demandas apresentadas por Emília:

– Construção do Hospital Veterinário;

– Construção do Hospital da Zona de Expansão;

– Construção de 2 Centros de

Diagnóstico Por Imagem;

– Construção de 5 UBSs Porte 4;

– Construção de 5 Creches;

– Construção do Centro de

Referência e Atendimento às

Pessoas Neurodivergentes-MDS;

– Reforma e urbanização de Praças Públicas;

– Infraestrutura / Pavimentação da

Zona de Expansão;

– Implantação da Ponte Digital;

– Construção de casas;

– Requalificação da Orla da Praia de Atalaia;

– Requalificação dos Calçadões e

adjacências do Centro Histórico;

– Reforma dos Mercados Centrais;

– Construção de 5 UBSs Porte 4.

Fonte e foto Ascom/ Emília Corrêa