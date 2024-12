Valmir de Francisquinho: Tribunal de Justiça de Sergipe rejeita acordo

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) decidiu na manhã desta segunda-feira (02), não homologar o Acordo de Não Persecução Cível firmado entre, Valmir de Francisquinho, e o Ministério Público de Sergipe (MP/SE).

Com isso, o TJ/SE decide pela inelegibilidade de Valmir por um período de quatro anos.

O caso está relacionado às supostas irregularidades envolvendo o Matadouro de Itabaiana.

Retomado após ser suspenso anteriormente, o julgamento de Valmir contou com o voto da relatora, Desembargadora Iolanda Guimarães, que se manifestou contrária ao acordo.

O voto da relarora foi acompanhada pelos Desembargadores Cezário Siqueira Neto e Roberto Porto, e com isso formando a maioria necessária para a rejeição do pedido.

Após essa decisão, o acordo foi rejeitado, e o processo continuará sua tramitação regular no Tribunal de Justiça de Sergipe.

Entenda o caso – O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, firmou um acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), referente ao processo que investiga um suposto esquema de desvio de dinheiro no matadouro de Itabaiana durante os anos de 2015 a 2017, quando ele ainda era gestor do município.