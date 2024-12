OAB/SE inicia preparação de lista sêxtupla para desembargador do TJSE

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe (OAB/SE), iniciou o procedimento para a formação da lista sêxtupla para preenchimento do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE).

Danniel Alves Costa publicou na manhã desta quarta-feira (04), a portaria instituindo Comissão Especial para a elaboração de minuta do Projeto de Resolução da eleição para a formação da lista sêxtupla de advogados(as), destinada ao preenchimento do cargo de Desembargador(a) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), pelo quinto constitucional da Advocacia.

A portaria foi publicada após a Presidência tomar ciência formal do ofício nº 13885/2024, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por meio do qual foi comunicada a abertura de vaga para o cargo de desembargador, em razão da aposentadoria do Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça.

O Provimento nº 102/2004, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, prescreve, em seu artigo 1º, § 2º, que compete aos Conselhos Seccionais a elaboração da lista sêxtupla a ser encaminhada aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais Federais de competência territorial restrita a um Estado.

De acordo com a portaria 931/2024, a Comissão Especial terá um prazo até o dia 13 de dezembro para concluir e entregar à Diretoria da OAB/SE a proposta do Projeto de Resolução, que deverá ser pautada na sessão ordinária do mês de dezembro.

Clique aqui e confira a portaria

Por Bruno Almeida – Foto: divulgação