Vereadores de Itabaianinha agradecem ao deputado Kaká pela destinação de ambulância

Nesta segunda-feira, 9, o município de Itabaianinha, na região sul do estado, foi contemplado com uma ambulância. O veículo foi adquirido com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Kaká Santos (União), atendendo a uma solicitação dos vereadores Zé Miúdo e Nicácio Lima.

“As emendas parlamentares são instrumentos do mandato que podem ser revertidos em benefícios para a população sergipana. Através delas, conseguimos contribuir de forma mais efetiva para atender às reais necessidades de cada município. Fico feliz em saber que agora o povo de Itabaianinha contará com essa ambulância, que garantirá mais segurança e agilidade na prestação de serviços de saúde. É para isso que trabalhamos”, destacou Kaká Santos.

A entrega da ambulância foi celebrada pelos vereadores da cidade. Em suas redes sociais, o presidente da Câmara Municipal de Itabaianinha, Nicácio Lima, agradeceu ao deputado Kaká Santos pela parceria que tem gerado resultados positivos para o município.

“Graças à parceria com o deputado estadual Kaká Santos, conseguimos uma ambulância para reforçar a saúde do nosso município. Esse é o resultado de trabalho e compromisso com quem mais precisa”, ressaltou Nicácio Lima.

