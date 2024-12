Policia Federal prende o general da reserva Braga Netto, no Rio

Alvo do inquérito da tentativa de golpe, a Policia Federal prendeu na manhã deste sábado (14), o general da reserva do Exército, Walter Souza Braga Netto, ex-vice de Bolsonaro na chapa de 2022. Endereços ligados ao general também são alvo de buscas e apreensões.

Ele estava em sua casa em Copacabana no Rio de Janeiro e ficará detido nas dependências do Comando Militar do Leste.

Braga Netto é general da reserva do Exército, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição de 2022.

A operação está relacionada ao inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado.

Foto Fernando Frazão/Agência Brasil