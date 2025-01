FLASH PLENÁRIO – FUSCA DE EMÍLIA SURPREENDEU, MAS NÃO FOI BEM VISTO PELA CÚPULA POLÍTICA

Diógenes Brayner – A chegada para posse da prefeita Emília Correa (PL), na quarta-feira, chamou atenção de todos pela escolha que fez para desembarcar na entrada do Teatro Tobias Barreto: Sob sirenes das motos dos vigilantes, a prefeita estacionou o seu Fusca e desceu sob gritos e aplausos em frente ao teatro de forma glamourosa para a posse. EmÍlia cumprimentou muita gente e alguns minutos depois foi cumprir à solenidade de posse.

O fato de usar o Fusca como veiculo para chegar ao teatro, com ela mesma como motorista, surpreendeu em razão do hábito das pomposidades do ato e dos veículos usados por todos os governadores e prefeitos já empossados anteriormente. Entretanto, o Fusca não deu o tom de humildade que ela pretendia, porque hoje se trata de um carro de colecionadores, com custo acima dos veículos de agora.

O povão considerou um ato de humildade, alguns políticos o viram como uma jogada para confirmar os seus discursos e alguns empresários admitiram que era excesso de esnobismo. Entretanto, na realidade, o uso do Fusca para a posse era um sonho de Emília antes mesmo de disputar as eleições à Prefeitura. O seu primeiro veículo foi uma bicicleta e o Fusca o segundo. Tomar posse chegando de Fusca era seu maior desejo e não tática do seu marketing. O carro é de sua propriedade, conservado até hoje como jóia rara.

Observação: A Coluna Plenário sai do recesso e volta a circular na próxima terça-feira no Faxaju Online, sob os bastidores da política.