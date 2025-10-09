4ª Conferência Estadual de Direitos Humanos aprova Moção de Apoio ao SINTESE e SINDIMED

O movimento sindical de Sergipe e vários diretores da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) participaram ativamente da 4ª Conferência Estadual de Direitos Humanos de Sergipe, realizada na quarta-feira, dia 8 de outubro, na Fanese, em Aracaju.

Durante a Conferência, Ismael Cesar, da direção nacional da CUT e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, destacou a importância de se fazer a luta política por um orçamento que possibilite a realização de políticas públicas para o povo brasileiro sob a perspectiva dos direitos humanos.

“Foi no governo do ‘inominável’ que foi cometida uma das maiores violências contra a população brasileira que havia saído do Mapa da Fome e passamos a ter 33 milhões de irmãos nossos enfrentando a fome diuturnamente. E em menos de três anos do atual governo, o Brasil saiu do Mapa da Fome. É preciso ter políticas públicas para colocar o povo no orçamento. Para garantir que não haja violações de direitos humanos neste país, é necessário que tenha orçamento público para isso. É preciso disputar os orçamentos nas Câmaras Municipais, Legislativo Estaduais, para que os governos e prefeitos, de fato, garantam políticas públicas para o povo a partir do olhar dos direitos humanos”, observou Ismael Cesar.

Em meio aos debates construídos, a 4ª Conferência Estadual de Direitos Humanos aprovou Moção de Apoio e Solidariedade ao SINTESE e ao SINDIMED, que vem sofrendo ataques por estarem em lutas por valorização dos(as) trabalhadores(as) e por melhoria da qualidade nos serviços da educação e saúde públicas, afeitadas à população sergipana.

Confira um trecho da nota de apoio e solidariedade ao SINTESE e ao SINDIMED:

“O SINTESE vem sofrendo com decisões judiciais de ilegalidade de greve e multas derivados, além de responder junto com o seu presidente, Roberto Silva, processo civil e criminal no Judiciário e Ministério Público a partir de representação realizada pelo governador e vice-governador do Estado de Sergipe por prática antissindical, pelo fato de lutar por valorização e qualidade da educação.

Neste sentido, os(as) delegados(as) e participantes da 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos reivindicam do Poder Judiciário sergipano o respeito ao direito de greve dos(as) trabalhadores(as), o arquivamento da representação contra o SINTESE e contra seu presidente Roberto Silva.

Reivindicam também, junto ao Ministério Público de Sergipe, o arquivamento da supracitada representação contra a entidade sindical da Educação.

Já o SINDIMED vem sofrendo ataques junto ao seu presidente, Dr. Helton Monteiro, pelo fato de estar denunciando os esquemas de contratação de Organizações Sociais (OS) pelo Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju para gerir a saúde pública sergipana. Entre as denúncias, constam a sede de OS em uma peixaria e organizações com histórico de mau uso do dinheiro público em outros estados.

Devido ao zelo da entidade sindical com a saúde pública, os ataques vêm acontecendo contra o sindicato e seu presidente Helton Monteiro.

Neste sentido, os delegados(as) e participantes da 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos reivindicam respeito e proteção ao SINDIMED e seu presidente e reivindicam também respeito à saúde pública do povo sergipano.

Neste sentido, defendemos respeito à liberdade de organização sindical e proteção aos dirigentes das entidades que representam a classe trabalhadora sergipana”.

Texto e foto Iracema Corso