50.842 eleitores tiraram o título em 2024 e estão aptos a votar em Sergipe, diz TRE

Dados extraídos do cadastro eleitoral sergipano apontam que, no período compreendido entre 8 de janeiro e 8 de maio de 2024 (data do fechamento do cadastro), foram cadastrados 50.842 novos eleitores em todo o Estado de Sergipe. Muitos eleitores também transferiram seus domicílios eleitorais. No mesmo período, a Justiça Eleitoral de Sergipe registrou 53.491 transferências.

Em Aracaju, 5.099 novos eleitores foram cadastrados em 2024 e estão aptos a votar nas próximas eleições. Os municípios do interior que receberam o maior número de alistamentos foram Nossa Senhora do Socorro, com 3.981 novos eleitores, Lagarto (2.527), Itabaiana (2.391), e São Cristóvão (1.865).

Por outro lado, os municípios sergipanos com o menor número de novos eleitores cadastrados foram Pedra Mole, com apenas 81 novas inscrições, General Maynard (98); São Miguel do Aleixo (111), Cumbe (101), e Telha, com 136 novos eleitores em 2024.

O perfil dos novos eleitores registrados revela uma predominância de jovens. Foram 40.684 novos eleitores entre 15 e 18 anos. A procura pelo primeiro título também foi grande por pessoas entre 19 até os 36 anos, totalizando 9.620 eleitores nessa faixa etária. Em contrapartida, aqueles com 51 anos ou mais representam apenas 272 novos registros, e 266 pessoas entre 36 e 51 fizeram seu primeiro título.

Entre os municípios que mais receberam transferências em 2024, destacam-se: Aracaju, com 6.286 transferências, representando 11,75% do total (53.491 transferências em Sergipe); Nossa Senhora do Socorro (6.225), quantidade que representa 11,64%; Barra dos Coqueiros (3.580), número que equivale a 6,69% das transferências; São Cristóvão (2.660) e Lagarto, com 1.766 transferências.

Por outro lado, os municípios que menos receberam transferências de eleitores foram: Cumbe, com 140 transferências, correspondendo a 0,26% do total; Telha, com 175 transferências, equivalente a 0,33%; São Miguel do Aleixo, com 186 transferências (0,35%); Santana do São Francisco, com 244 transferências (0,46%); e Canhoba, com 206 transferências, representando 0,38% das transferências em Sergipe.

Em termos de grau de instrução, a maioria dos novos eleitores e dos que transferiram seus títulos possui ensino médio incompleto (37.441) ou completo (22.882). Outros 24.286 eleitores possuem ensino fundamental incompleto, e 3.556 completaram o ensino fundamental. O número de eleitores com ensino superior incompleto é 4.485, enquanto 6.110 têm ensino superior completo. Entre os novos eleitores, 3.337 são alfabetizados, mas não concluíram o ensino formal, e 2.053 são analfabetos.

Esses dados fornecem um panorama da dinâmica eleitoral em Sergipe, refletindo tanto a mobilidade dos eleitores quanto a distribuição demográfica e educacional dos novos inscritos e transferidos. Para mais informações sobre serviços eleitorais e estatísticas, acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) www.tre-se.jus.br.

Fonte: TRE/SE

Foto: Marcello Casal Jr/EBC