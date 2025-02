MÁRCIO MACEDO VIABILIZA ENTREGA DE 350 COMPUTADORES PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM SERGIPE

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, participou, nesta sexta-feira, 7, do ato de entrega de 360 computadores para o programa “Escola do Trabalhador 4.0”, voltado à inclusão digital e qualificação profissional. A iniciativa foi viabilizada pelo ministro Márcio Macedo junto ao Ministério das Comunicações e em parceria com o Ministério do Trabalho. Os equipamentos serão destinados a 36 laboratórios de informática distribuídos em 24 municípios. Durante a solenidade, a reitora do Instituto Federal de Sergipe, Ruth Andrade, entregou uma placa em homenagem a Márcio, a quem definiu como “um grande parceiro que tem sido fundamental para a melhoria da educação”.

“Esse é um projeto que tem esse processo de capacitação com instituições não-governamentais, movimentos sociais, prefeituras, e o Ministério das Comunicações, que doam os computadores com esse objetivo de capacitação, de formação, sobretudo para a juventude, para aqueles que precisam ser incluídos digitalmente nesse novo mundo da informação rápida e tecnológica”, explicou o ministro Márcio Macêdo.

O titular da Secretaria-Geral da Presidência destacou ainda que quem vai conduzir o programa de qualificação em Sergipe é o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional do Trabalho. Macêdo ainda informou que essa é a primeira fase que vai atender 24 municípios de Sergipe e que a segunda fase deve chegar aos 75 municípios sergipanos.

O secretário Nacional de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius, acompanhou a entrega dos computadores e destacou os objetivos do programa que destina equipamentos para formação de trabalhadores. “Nossa ideia é cumprir nosso papel primordial, que é promover a inclusão digital dos brasileiros e brasileiras. Então, essa doação aqui hoje vai propiciar a criação de 36 pontos de inclusão digital em mais 24 municípios do Estado de Sergipe, associações comunitárias, sindicatos” afirmou Tercius.

Claudio Caducha, superintendente Regional do Trabalho em Sergipe, explicou que a Escola do Trabalhador 4.0 é um projeto do Ministério do Trabalho e Emprego que oferece 144 cursos on-line na área de tecnologia da informação. “Nós estamos fechando adesões no Estado de Sergipe com prefeituras, com sindicatos e associações para que esse projeto funcione a partir de pequenos telecentros localizados nessas instituições e a ideia é reforçar o projeto, já que ele já tem uma malha que engloba 46 municípios, mas neste momento, essas instituições não tinham condições de montar seus telecentros. Então, a gente está proporcionando essa estrutura para que elas possam começar a oferecer esses cursos para a comunidade sergipana.” informou Caducha.

Homenagem

A reitora do IFS, Ruth Andrade, agradeceu ao ministro Márcio Macedo pela atenção constante às demandas da educação federal. “A gente só tem a agradecer ao ministro, pois ele sempre está pensando em todos, ele trabalha pela Educação, pela Saúde, então gostaria de expressar essa gratidão pela colaboração do ministro junto ao IFS”, disse.

Da mesma forma, o superintendente regional do Trabalho em Sergipe, Cláudio Caducha, destacou a grandiosidade do trabalho desenvolvido pelo ministro. “As ações do ministro Márcio Macedo em benefício de Sergipe são muitas e, em pouco tempo, o Estado inteiro vai entender a sua importância. Ele tem trabalhado muito para viabilizar, cada vez mais, recursos para a nossa terra”, disse.

O secretário nacional de Telecomunicações, do Ministério das Comunicações, Hermanos Tercius, também ressaltou a atuação de Márcio. “É um grande parceiro e incentivador das ações do ministério”, afirmou. O secretário estadual do Trabalho, Jorge Teles, declarou também sua admiração pelo trabalho do ministro e destacou o sucesso do G20 Social, evento realizado, no ano passado, no Rio de Janeiro, com coordenação de Márcio Macedo. “Foi uma iniciativa inovadora, que deu protagonismo à participação social”, frisou.

Após o evento, foi realizada a inauguração do Centro de recondicionamento de computadores do IFS, que será responsável pela formatação dos equipamentos que serão doados ao programa de qualificação profissional.

Fórum

Ainda na capital sergipana, o ministro Márcio Macêdo participa da instalação do Fórum de Participação Social no Estado. Os fóruns de participação social nos estados e no Distrito Federal foram instituídos pela portaria nº 188, de 22 de outubro de 2024, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eles mobilizam e organizam a participação social nas políticas públicas do governo federal, articulando a sociedade civil para a participação social e promovendo processos participativos federais, com interlocução da população com os gestores de órgãos e entidades da administração pública federal.

