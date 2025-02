Jeferson Andrade recebe visita de representantes do Banco Mundial e da Sefaz

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu na manhã desta quarta-feira (19) a visita da secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, e do representante do Banco Mundial, o economista Sênior para o Brasil especializado em macroeconomia, comércio e finanças públicas, Cornelius Fleischhaker, do Desenvolvedor de Software Sênior e Consultoria, Rafael Ornelas, e da Assistente de Projetos, Priscila Sá. O encontro teve por objetivo dar informações sobre a aplicação dos recursos por meio do empréstimo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), aprovado pelos deputados estaduais ano passado para a modernização da gestão fiscal do Estado e assinado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).

Para o presidente Jeferson Andrade (PSD), a visita institucional reforça a transparência e o diálogo entre os poderes, além de possibilitar a construção de novas estratégias para fomentar investimentos e infraestrutura em Sergipe.

“Aprovamos um projeto importantíssimjo no início do governo Fábio Mitidieri e do nosso mandato aqui na Casa para a aprovação de um empréstimo e agora está dando bons frutos. Conseguimos o Capag Ben (análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal); tínhamos empréstimos caríssimos a curto prazo e agora a pedido do governador e encabeçado pela secretária da Fazenda, Sarah Tarsila, foram liberados mais de US$ 100 milhões ao longo de quase 20 anos para que o estado possa investir na sua infraestrutura. Para quem fala que Sergipe tem muitos empréstimos, informo que Sergipe tem apenas 11% da sua capacidade de pegar empréstimo. Estamos no caminho certo e ficamos muito felizes com essa visita para agradecer”, destaca acrescentando que a Alese é parceira do Governo do Estado e que o compromisso dos parlamentares é alicerçar o futuro da população.

Situação fiscal

A secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, explicou que em 2015 e 2016, o Estado de Sergipe passou por uma situação fiscal muito difícil, de não pagamento de salários e atraso de pagamentos de fornecedores.

“Nessa situação que a gente estava com alto risco fiscal, ninguém queria emprestar para Sergipe; quem queria emprestar era com uma taxa de juros altíssima. Agora que estamos em uma situação fiscal excelente, com uma avaliação anual da Secretaria do Tesouro Nacional quanto a situação fiscal do Estado; um ateste de bom pagador; a gente tem bancos interessados em nos emprestar a uma taxa mais baixa. O Banco Mundial aceitou nos emprestar US$ 110 milhões para quitarmos todas as dívidas de taxas de juros altos em 19 anos. Para a gente faz muito sentido; eram dívidas de cerca de 29% ao ano e agora a gente está pagando 6% ao ano. É uma diferença grande e gera uma economia de 100 milhões só nesse ano de 2025, por conta da troca de uma dívida cara por uma dívida barata”, esclarece acrescentando que essa economia vai voltar para a sociedade em benefícios nas áreas de saúde, educação, infraeestrutura, assisteência social e demais programas desenvolvidos pelo Governo do Estado.

Sarah Tarsila enfatizou que a Assembleia Legislativa de Sergipe teve um papel fundamental na liberação do empréstimo. “Quem autorizou essa operação de crédito foi a Alese, pois não podemos pegar nenhum empréstimo sem passar pela Alese. Esse empréstimo foi avaliado, analisado pelos nossos deputados que entenderam a importância para reduzir o endividamento e o autorizaram. Hoje viemos fazer um agradecimento e uma prestação de contas, mostrando para eles tudo o que fizeram por nós e que estamos usando os recursos da forma correta”, observa.

De acordo com o representante do Banco Mundial, Cornelius Fleischhaker, o contrato firmado pelo Governo de Sergipe com o Banco Mundial significa que o Estado vai poder trocar dívidas muito caras e curtas por dívidas mais baratas e longas. “Então isso libera fluxo de caixa para utilizar como investimentos em infraestrutura, nos serviços públicos, para de fato fazer o que interessa ao cidadão. Sergipe já é um estado com dívida muito baixa e tomou a oportunidade de diminuir ainda mais o custo da dívida do Estado”, ressalta.

Também participaram da visita ao gabinete da Presidência da Alese, os deputados Luciano Pimentel (PP) e Adailton Martins (PSD).

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza