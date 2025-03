SENADOR ROGÉRIO CARVALHO DEFENDE ISENÇÃO DO IR PARA SALÁRIOS ATÉ R$ 5 MIL E PREVÊ AVANÇO DO ORÇAMENTO

Na manhã desta terça-feira (18), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) reafirmou seu compromisso com a justiça tributária no Brasil ao defender a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Segundo o parlamentar, essa é uma promessa de campanha do presidente Lula, que será cumprida para beneficiar milhões de brasileiros.

“Essa é uma promessa de campanha do presidente Lula, e ele vai honrá-la. Além disso, promoveremos justiça tributária no Brasil. Ou seja, quem ganha menos pagará menos imposto, e a compensação deve vir daqueles setores da sociedade que têm uma renda maior, mas pagam proporcionalmente menos tributos. Portanto, vamos fazer justiça social”, declarou Rogério.

O senador destacou, ainda, que a medida deve ser amplamente debatida no Congresso e acredita que contará com apoio de parlamentares que defendem um sistema tributário mais justo e progressivo. “Acredito que, aqui no Congresso, esse tema será abraçado por todos que desejam um país mais justo e uma tributação mais equilibrada”, enfatizou.

Projeto de Lei Orçamentária de 2025 avança no Congresso

Além da pauta sobre o Imposto de Renda, o líder do PT no Senado Federal comentou o andamento do Projeto de Lei Orçamentária de 2025. Segundo ele, a Comissão Mista de Orçamento deve iniciar a análise do texto ainda nesta semana, com previsão de aprovação na comissão até a próxima sexta-feira, dia 21. “Nossa expectativa é que, até a próxima sexta-feira, o texto seja aprovado na comissão e, quem sabe, no início da semana seguinte, seja votado na sessão do Congresso Nacional”, afirmou.

“Essa discussão sobre o orçamento de 2025 é fundamental para definir investimentos públicos, programas sociais e estratégias de desenvolvimento econômico no próximo ano”, acrescentou.

Com isso, Carvalho reforçou a defesa de um sistema tributário mais justo e a necessidade de uma distribuição equitativa da carga fiscal no Brasil. “A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a aprovação do orçamento de 2025 são, portanto, temas centrais no Congresso Nacional e que vão impactar, de forma positiva e necessária, diretamente a vida da população”, concluiu.

Texto e foto PT Senado