Senador Alessandro celebra avanço na duplicação da BR-101 Sul em SE

A duplicação da BR-101 Sul em Sergipe deu um passo significativo, nesta terça-feira (08), com a publicação do edital de licitação para as obras no trecho que vai do Km 152,60 em Estância até a divisa com a Bahia. A medida representa um avanço essencial para a infraestrutura do estado e foi comemorada pelo senador Alessandro Vieira (MDB/SE), que tem atuado ativamente para garantir a execução da obra.

“Notícia muito importante, trata-se de uma obra fundamental para o desenvolvimento de Sergipe. Compromisso cumprido pelo ministro Renan Filho”, destacou o senador, reforçando o impacto positivo da duplicação para a economia e a segurança viária da região.

A obra prevê a implantação de novas pistas em concreto, implantação de passarelas, passagens inferiores e trabalhos complementares em Obras de Arte Especiais (OAE). A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é de que os serviços sejam totalmente concluídos até o início de 2026, podendo ser antecipado para o final de 2025, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Desde o início de seu mandato, Alessandro Vieira tem trabalhado para que a duplicação da BR-101 avance em Sergipe. Além de atuar para garantir a continuidade das obras no trecho Norte, o senador também se empenhou para destravar a duplicação do trecho Sul, que agora avança com a publicação do edital de licitação.

A BR-101 é uma das principais rodovias do país e tem papel estratégico para o escoamento da produção e a mobilidade da população sergipana. O trecho Sul da rodovia, cuja duplicação é aguardada há anos, representa um gargalo logístico que afeta o transporte de mercadorias e a segurança dos motoristas. Com a licitação, a expectativa é de que as obras sejam iniciadas em breve, atendendo a uma demanda histórica da população e do setor produtivo.

O empenho do senador Alessandro Vieira na viabilização da duplicação reflete sua atuação voltada para a infraestrutura e o desenvolvimento do estado. Sua articulação junto ao governo federal tem sido determinante para garantir os recursos e destravar as etapas burocráticas do projeto.

Com a concretização da duplicação, Sergipe ganhará uma rodovia mais moderna e segura, favorecendo o crescimento econômico e melhorando a qualidade de vida da população. O avanço da obra reforça a importância da atuação parlamentar na defesa de investimentos estruturantes para o estado.

Por Laisa Bomfim – Foto Pedro França