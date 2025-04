PREFEITA DE ARACAJU, EMÍLIA CORRÊA ANUNCIA CALENDÁRIO ANUAL DE PAGAMENTO COM SALÁRIO NO DIA 22 DE ABRIL

Durante a coletiva de imprensa pelos 100 dias de gestão, realizada nesta sexta-feira (11), a prefeita Emília Corrêa anunciou o novo calendário anual de pagamento dos servidores municipais.

A prefeita informou que a partir de maio, os salários passarão a ser depositados no dia 22 de cada mês, antecipando a data que anteriormente era praticada nos últimos dias do mês.

Emilia explicou que a mudança foi definida em reunião realizada no dia 26 de março entre a prefeita e a mesa de negociação com representantes do funcionalismo público. Na ocasião, foram apresentadas diferentes opções de datas, e a maioria dos representantes optou pela antecipação para o dia 22.

O novo calendário valerá para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao município, e tem como objetivo garantir mais previsibilidade financeira e reforçar o compromisso da gestão com a valorização do servidor público.

