GOVERNO DE SERGIPE DÁ PASSO HISTÓRICO NA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA COM LANÇAMENTO DA METODOLOGIA BIM

O Governo do Estado realiza na terça-feira (22), das 14h às 17h, no Hotel Vidam, em Aracaju, o evento ‘Construindo o Futuro – Sergipe evoluindo com a metodologia BIM’, que marca o lançamento da implementação do Building Information Modeling (BIM) como política pública estadual. A ferramenta representa a transformação digital da gestão de obras no Estado, promovendo mais transparência, economia e eficiência no uso dos recursos públicos, bem como entregas de qualidade para a população.

Organizado por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e em parceria com a Autodesk, a Deskgraphics Consulting e a PARS, o evento será um espaço de diálogo e aprendizado. Voltado a servidores estaduais e municipais, gestores públicos, profissionais e estudantes da área da construção civil, o encontro vai apresentar as diretrizes da nova metodologia e seu impacto na transformação da gestão pública.

O Governo de Sergipe tem se preparado para esse momento desde o final de 2023, quando publicou o Decreto nº 368/2023, que institui a obrigatoriedade gradual do BIM a partir de 2025. Em dezembro do ano passado, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan) realizou a 1ª Conferência BIM Sergipe, reunindo centenas de profissionais e estudantes no Centro de Convenções AM Malls e disseminando conhecimento e experiências de diversos locais do Brasil relacionados ao tema.

“A adoção do BIM permitirá redução de custos, menor número de aditivos contratuais e mais agilidade na execução das obras públicas. O lançamento oficial contará com demonstrações, apresentações técnicas e será também um momento de articulação com os 75 municípios sergipanos e com a iniciativa privada”, detalha o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

Foto: Arthur Soares