EMILIA ANUNCIA ALIANÇA E DIZ QUE “ESTAMOS CONSTRUINDO CAMINHOS QUE FORTALECEM O NOSSO AGRUPAMENTO”

Ao lado do ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), a prefeita Emília Corrêa, gravou um vídeo em suas redes sociais anunciando a chegada ao seu agrupamento político do deputado federal Thiago de Joaldo. A gestora está em Brasília, onde participa do Encontro Nacional do PL Mulher.

Emília Corrêa anunciou que o grupo ganha ainda mais força com a chegada do parlamentar. Ela deu as boas-vindas ao deputado, destacando a importância da sua chegada para Aracaju e Sergipe.

Eduardo Amorim também saudou a chegada de Thiago de Joaldo, ressaltando que sua atuação política trará importantes contribuições para o fortalecimento do grupo e para as pautas defendidas pelo partido no estado e no país.

O deputado Thiago de Joaldo celebrou a união, demonstrando entusiasmo com o novo momento político e destacando seu compromisso com Sergipe: “Estou muito feliz, de coração radiante, sabendo que a gente vai poder continuar prosperando o estado de Sergipe, da capital ao interior, trabalhando junto com essas pessoas que querem verdadeiramente fazer de Sergipe um estado cada vez maior, mais inclusivo, onde as pessoas se sintam representadas e ouvidas. Vou estar à disposição do agrupamento para que, em 2026, a gente construa um grande time, que possa oferecer a Sergipe alternativas diferentes do que a gente tem visto”.